Lebih Slay! Ini 7 Warna Kutek untuk Kulit Sawo Matang

WARNA kutek untuk kulit sawo matang lebih condong pada warna tematik yang kontras. Selain itu, bisa juga memilih warna senada dengan kulit agar terlihat lebih blend.

Ya, mewarnai kuku merupakan salah satu aktivitas yang disukai kaum hawa. Selain membuat kuku dan jari terlihat lebih indah, cat kuku mampu meningkatkan rasa percaya diri para wanita..

Nah, berikut beberapa warna cat kuku yang sesuai dengan jenis kulit sawo matang dan mudah diaplikasikan.

Warna Kutek untuk Kulit Sawo Matang

1. Rose Gold

Jika kamu ingin tampil elegan dan glamor pada kuku, warna rose gold adalah warna yang tepat. Warna shimmery yang sempurna untuk melengkapi kulit sawo matang. Sebenarnya kamu bisa menggunakan warna kutek metalik, namun sentuhan kemerahan pada rose gold membuat kontras yang halus pada kulit sawo matang.

2. Burgundy

Perpaduan warna antara cokelat dan ungu ini bisa menjadi salah satu pilihan selain maroon bagi Anda pemilik kulit sawo matang. Warna burgundy dapat memberikan kesan cerah secara instan dan membuat kuku dan jari jemari Anda tampak lebih elegan.

3. Hijau Tua

Bagi Anda pemilik kulit sawo matang, jangan ragu untuk memilih hijau sebagai warna cat kuku Anda. Anda bisa menggunakan warna hijau tua yang masih termasuk dalam warna earth tone dan dapat memberi kesan cerah.

4. Merah Maroon

Warna cat kuku yang satu ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki warna kulit sawo matang. Merah maroon dapat memberikan kesan glamor dan sangat cocok untuk Anda gunakan ketika sedang menghadiri pesta ataupun acara-acara formal.