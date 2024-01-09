Upgrade Treatment di Rumah, 5 Alat Perawatan Kecantikan Korea Menarik untuk Dicoba

TREN dunia kecantikan Korea Selatan kini semakin diganderungi masyarakat Indonesia. Bukan hanya skincare, tetapi juga alat kecantikan yang membantu sederet treatment kecantikan yang dijalani.

Alat kecantikan Korea biasanya kerap dijual di pasaran dan bisa digunakan sendiri di rumah. Perawatan ini sangat praktis, cocok untuk Anda yang tidak memiliki waktu untuk perawatan ke klinik kecantikan.

Selain itu, penggunaan alat kecantikan Korea ini pun dikemas dengan baik sehingga tidak akan membuat Anda kesulitan saat menggunakannya di rumah. Melansir Health Shots, Selasa (9/1/2024), berikut ini beberapa alat K-Beauty terbaik untuk meningkatkan rutinitas perawatan kulit.

1. Rol batu giok : Jika ingin membantu kulit rileks dan meremajakan secara alami, rol batu giok cocok untuk dicoba. Alat ini dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi bengkak, dan meningkatkan drainase limfatik. Dengan begitu akan membuat kulit wajah sehat dan terlihat lebih segar.

(Foto: Freepik)

2. Sikat pembersih wajah: Sedang mencari alat yang memungkinkan bisa melakukan eksfoliasi lebih cepat dan membunuh semua sel kulit mati? Maka sikat pembersih wajah ini bisa jadi solusi.

Sikat pembersih wajah ini berfungsi menghilangkan minyak atau kotoran yang menyumbat pori-pori. Hal ini akan membuat kulit menjadi lebih bersih sehingga skincare dapat menyerap dengan baik ke dalam kulit.