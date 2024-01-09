Alami Nyeri Pada Ulu Hati? Waspada Pertanda Kanker Pankreas!

ANGGOTA Dewan Pertimbangan PB IDI & Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof DR dr Ari Fahrial Syam, SpPD, KGEH, MMB, FINASIM, FACP menyebut ketika seseorang mengalami nyeri ulu hati, tentunya harus segera diperiksa.

Nyeri pada ulu hati tidak bisa dianggap remeh. Sebab nyeri tersebut bisa menjadi pertanda seseorang terkena kanker pankreas.

“Gejala kanker pankreas salah satunya adalah nyeri ulu hati. Jadi kita jangan anggap remeh ini penyakit maag biasa,” kata Prof Ari dalam webinar baru-baru ini.

Namun Prof Ari mengatakan tidak bisa membedakan nyeri ulu hati karena maag dan kanker pankreas.