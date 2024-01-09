Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Alami Nyeri Pada Ulu Hati? Waspada Pertanda Kanker Pankreas!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |21:00 WIB
Alami Nyeri Pada Ulu Hati? Waspada Pertanda Kanker Pankreas!
Waspada nyeri ulu hati bisa jadi pertanda kanker pankreas. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ANGGOTA Dewan Pertimbangan PB IDI & Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof DR dr Ari Fahrial Syam, SpPD, KGEH, MMB, FINASIM, FACP menyebut ketika seseorang mengalami nyeri ulu hati, tentunya harus segera diperiksa.

Nyeri pada ulu hati tidak bisa dianggap remeh. Sebab nyeri tersebut bisa menjadi pertanda seseorang terkena kanker pankreas.

“Gejala kanker pankreas salah satunya adalah nyeri ulu hati. Jadi kita jangan anggap remeh ini penyakit maag biasa,” kata Prof Ari dalam webinar baru-baru ini.

Namun Prof Ari mengatakan tidak bisa membedakan nyeri ulu hati karena maag dan kanker pankreas.

Nyeri ulu hati

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement