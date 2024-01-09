Marshanda Ngaku Pernah Tak Tidur hingga 2 Minggu, Ini Penyebabnya

Marshanda mengaku pernah tidak tidur hingga dua minggu. (Foto: Instagram @marshanda99)

MARSHANDA mengaku didiagnosa mengidap bipolar sehingga masih terus mengonsumsi obat-obatan serta menjalani terapi.

Dalam kanal YouTube dr. Richard Lee, Marshanda bercerita bahwa dia pernah mengalami fase psikotik ketika mengidap bipolar. Saat fase ini dia tidak bisa membedakan antara halusinasi dan realita. Tentu kondisi ini sangat membahayakan untuknya.

"Bahagia yang paling bahaya halusinasi sampai psikotik. Jadi psikotik itu adalah di mana kita uda gak bisa bedakan halusinasi sama realita dan itu bahaya. Itu gue udah harus under monitor dan supervisi dan diurus sama dokter," ujar Marshanda dikutip dari kanal YouTube Dokter Richard Lee, Selasa, (9/1/2024).

Marshanda bahkan sampai tak bisa tidur selama 14 hari lamanya ketika sedang berhalusinasi. Kondisinya saat itu sangat berbahaya lantaran dia langsung berhenti meminum obat tanpa mengurangi dosis secara perlahan. Kala itu dia mengaku sedang merasa denial dengan vonis bipolar.

"Gue pernah gak tidur 14 hari. Karena waktu itu masih denial, gue langsung dari masanya minum obat, gue quite dari sekian miligram dari beberapa obat langsung ke zero karena gue in denial banget dan itu bahaya menurunkan obat langsung sedrastis itu," katanya.

Merasa kondisinya sudah cukup parah, akhirnya wanita yang akrab disapa Caca itu pun memutuskan menghubungi keluarga dan meminta untuk dibawa ke rumah sakit hanya demi bisa tidur dengan nyenyak.