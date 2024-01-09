Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Marshanda Ngaku Pernah Tak Tidur hingga 2 Minggu, Ini Penyebabnya

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |17:00 WIB
Marshanda Ngaku Pernah Tak Tidur hingga 2 Minggu, Ini Penyebabnya
Marshanda mengaku pernah tidak tidur hingga dua minggu. (Foto: Instagram @marshanda99)
A
A
A

MARSHANDA mengaku didiagnosa mengidap bipolar sehingga masih terus mengonsumsi obat-obatan serta menjalani terapi.

Dalam kanal YouTube dr. Richard Lee, Marshanda bercerita bahwa dia pernah mengalami fase psikotik ketika mengidap bipolar. Saat fase ini dia tidak bisa membedakan antara halusinasi dan realita. Tentu kondisi ini sangat membahayakan untuknya.

"Bahagia yang paling bahaya halusinasi sampai psikotik. Jadi psikotik itu adalah di mana kita uda gak bisa bedakan halusinasi sama realita dan itu bahaya. Itu gue udah harus under monitor dan supervisi dan diurus sama dokter," ujar Marshanda dikutip dari kanal YouTube Dokter Richard Lee, Selasa, (9/1/2024).

Marshanda

Marshanda bahkan sampai tak bisa tidur selama 14 hari lamanya ketika sedang berhalusinasi. Kondisinya saat itu sangat berbahaya lantaran dia langsung berhenti meminum obat tanpa mengurangi dosis secara perlahan. Kala itu dia mengaku sedang merasa denial dengan vonis bipolar.

"Gue pernah gak tidur 14 hari. Karena waktu itu masih denial, gue langsung dari masanya minum obat, gue quite dari sekian miligram dari beberapa obat langsung ke zero karena gue in denial banget dan itu bahaya menurunkan obat langsung sedrastis itu," katanya.

Merasa kondisinya sudah cukup parah, akhirnya wanita yang akrab disapa Caca itu pun memutuskan menghubungi keluarga dan meminta untuk dibawa ke rumah sakit hanya demi bisa tidur dengan nyenyak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement