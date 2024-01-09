Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bedah Plastik Bikin Ketagihan? Ini Faktanya!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |23:00 WIB
Bedah Plastik Bikin Ketagihan? Ini Faktanya!
Prosedur bedah plastik. (ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

TREN bedah plastik tampaknya begitu hits di kalangan masyarakat. Di sosial media sendiri, banyak publik yang tak segan-segan memamerkan hasil operasi plastik meraka dengan tujuan estetika.

Hingga akhirnya muncul ungkapan bahwa tindakan bedah plastik bisa membuat seseorang merasa ketagihan. Mereka seakan tak pernah puas dan terus melakukan pembedahan pada tubuh mereka. Dokter Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik Konsultan RSUP Persahabatan dr Erythrina Permata Sari, Sp.B.R.E., Subsp.M.O (K) pun mencoba menanggapi fenomena ini.

Dia mengatakan kondisi body dysmorphic disorder ini lah yang membuat fenomena seorang pasien merasa ketagihan dengan bedah plastik.

“Jadi memang ada kelainan pada pasien tersebut sehingga dia ingin operasi lagi dan operasi lagi,” ungkap Erythrina, dalam siaran langsung Kementerian Kesehatan, Selasa (9/1/2024).

Bedah Plastik

Body dysmorphic disorder sendiri merupakan kondisi di mana seseorang selalu merasa kurang dengan bentuk tubuhnya. Gangguan mental ini membuat penderitanya tak berhenti memikirkan kekurangan dari penampilannya ini.

Erythrina mengatakan penting adanya pendampingan pasien bedah plastik. Hal ini bertujuan agar pasien tersebut bisa dinasehati dan mengerem keinginan untuk melakukan bedah plastik secara terus menerus.

“Itulah pentingnya ada keluarga atau orang lain yang mengantarkan pasien, akan ikut memberi masukan,” tutur Erythrina.

Kondisi ketagihan bedah plastik ini juga tergantung dari pasien masing-masing. Namun, Erythrina membenarkan adanya fenomena pasien yang merasa ingin terus melakukan bedah plastik. Salah satu penanganannya dengan melakukan diskusi dengan pasien bersama ahli kejiwaan seperti psikolog dan psikiater.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068985/park-seo-jin-ngaku-habiskan-rp1-1-miliar-untuk-transformasi-wajah-begini-penampilan-terbarunya-F9xl40UCxA.jpg
Park Seo Jin Ngaku Habiskan Rp1,1 Miliar untuk Transformasi Wajah, Begini Penampilan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/481/3064215/influencer-ini-habiskan-lebih-dari-rp2-miliar-untuk-operasi-plastik-ini-alasannya-ZgsDIYmccr.jpg
Influencer Ini Habiskan Lebih dari Rp2 Miliar untuk Operasi Plastik, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/481/3062853/tindakan-operasi-plastik-jadi-alternatif-untuk-tingkatkan-kepercayaan-diri-ini-alasannya-mptZCdhe94.jpg
Tindakan Operasi Plastik Jadi Alternatif untuk Tingkatkan Kepercayaan Diri, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/481/3055681/rina-nose-ingin-operasi-plastik-di-bagian-rahang-ini-alasannya-IuymqWu4fJ.jpg
Rina Nose Ingin Operasi Plastik di Bagian Rahang, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/612/3049752/gisella_anastasia-ieSx_large.jpg
Dari Sarwendah hingga Gisel, Begini Penampakan Before After Artis Filler Dagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/481/3049275/klinik-kecantikan-ini-menipu-remaja-pria-untuk-operasi-payudara-diimingi-jadi-livestreamer-c5Z2BGyk2H.jpg
Klinik Kecantikan Ini Menipu Remaja Pria untuk Operasi Payudara, Diimingi Jadi Livestreamer
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement