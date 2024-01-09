Bedah Plastik Bikin Ketagihan? Ini Faktanya!

TREN bedah plastik tampaknya begitu hits di kalangan masyarakat. Di sosial media sendiri, banyak publik yang tak segan-segan memamerkan hasil operasi plastik meraka dengan tujuan estetika.

Hingga akhirnya muncul ungkapan bahwa tindakan bedah plastik bisa membuat seseorang merasa ketagihan. Mereka seakan tak pernah puas dan terus melakukan pembedahan pada tubuh mereka. Dokter Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik Konsultan RSUP Persahabatan dr Erythrina Permata Sari, Sp.B.R.E., Subsp.M.O (K) pun mencoba menanggapi fenomena ini.

Dia mengatakan kondisi body dysmorphic disorder ini lah yang membuat fenomena seorang pasien merasa ketagihan dengan bedah plastik.

“Jadi memang ada kelainan pada pasien tersebut sehingga dia ingin operasi lagi dan operasi lagi,” ungkap Erythrina, dalam siaran langsung Kementerian Kesehatan, Selasa (9/1/2024).

Body dysmorphic disorder sendiri merupakan kondisi di mana seseorang selalu merasa kurang dengan bentuk tubuhnya. Gangguan mental ini membuat penderitanya tak berhenti memikirkan kekurangan dari penampilannya ini.

Erythrina mengatakan penting adanya pendampingan pasien bedah plastik. Hal ini bertujuan agar pasien tersebut bisa dinasehati dan mengerem keinginan untuk melakukan bedah plastik secara terus menerus.

“Itulah pentingnya ada keluarga atau orang lain yang mengantarkan pasien, akan ikut memberi masukan,” tutur Erythrina.

Kondisi ketagihan bedah plastik ini juga tergantung dari pasien masing-masing. Namun, Erythrina membenarkan adanya fenomena pasien yang merasa ingin terus melakukan bedah plastik. Salah satu penanganannya dengan melakukan diskusi dengan pasien bersama ahli kejiwaan seperti psikolog dan psikiater.