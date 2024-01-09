Apakah Penderita Kanker Pankreas Bisa Sembuh?

KANKER pankreas merupakan penyakit mematikan kelima di Inggris. Menurut Pancreatic Cancer UK (PCUK), setengah penderita penyakit ini meninggal dalam waktu tiga bulan setelah diagnosis karena terlambat melakukan pemeriksaan.

Lantas apakah seseorang yang didiagnosa kanker pankreas bisa sembuh?

Dokter spesialis penyakit dalam subspesialis Konsultan Gastroenterologi dan Hepatologi, Prof. Ari Fahrial Syam, Syam, SpPD, KGEH, MMB, FINASIM, FACP mengatakan semakin dini kanker pankreas ditemukan akan lebih mudah dilakukan tindakan operasi.

“Tapi semakin terlambat semakin susah diobati. Kalau sudah stadium empat maka risiko untuk hidup kurang dari 10 persen dalam setahun pertama,” ujar Prof Ari dalam webinar baru-baru ini.

Menurut Prof Ari, semakin dini kanker pankreas ditemukan maka bisa diobati. Untuk itu setelah mengetahui hal hal tersebut bisa memperbaiki gaya hidup. Selain itu, Prof Ari juga mengatakan para pasien untuk lebih tenang dan jangan stres

“Mudah-mudahan kualitas hidupnya lebih baik. Walaupun kurang dari 10 persen harapan hidupnya, dan kurang dalam satu tahun bisa coba perbaiki gaya hidup, kontrol teratur, lebih tenang mudah-mudahan kualitas hidupnya atau masa hidupnya lebih panjang,” tutupnya.

