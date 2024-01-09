Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Konsumsi Daging Merah Berisiko Terkena Kanker Pankreas? Begini Faktanya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |10:00 WIB
Konsumsi Daging Merah Berisiko Terkena Kanker Pankreas? Begini Faktanya
Bahaya konsumsi daging merah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DAGING merah seperti sapi, kambing, dan domba merupakan makanan favorit banyak orang. Pengolahan daging merah juga beragam, mulai dari dijadikan sate, gulai, hingga steak.

Selain rasanya yang lezat, daging merah juga mengandung banyak protein, vitamin B12, zat besi, dan zinc yang berguna bagi tubuh. Alih-alih bermanfaat, namun terlalu banyak makan daging merah ternyata juga tak baik untuk tubuh loh.

Ya, terlalu banyak konsumsi daging merah bisa menimbulkan beberapa penyakit, salah satunya kanker pankreas. Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewan Pertimbangan PB IDI & Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof DR dr Ari Fahrial Syam, SpPD, KGEH, MMB, FINASIM, FACP.

Daging merah

Prof Ari mengatakan seseorang yang konsumsi makanan tinggi lemak berisiko terkena penyakit kanker pankreas. Kalau bicara risiko tadi memang dari research ternyata diketahui pada pasien yang konsumsi tinggi lemak lebih berisiko. Sebab organ tubuh akan bekerja keras untuk mencerna daging merah tersebut.

“Artinya pankreas jadi berat buat menghasilkan enzim, pankreas dibuat kerja keras, begitu juga usus besar, bahwa daging ini sulit dituntas bersih sehingga menempel akhirnya menyebabkan peradangan kronik, lama-lama terbentuk polip dan kanker,” tutur Prof Ari dalam webinar baru-baru ini.

Dengan mengurangi konsumsi daging merah tentunya juga mengurangi beban organ untuk mencerna makanan lebih berat.

Halaman:
1 2
      
