4 Resep Buka Puasa untuk Penderita Diabetes Melitus

RESEP buka puasa untuk penderita diabetes melitus menjelang Ramadhan 2024 wajib untuk diketahui. Umumnya berbagai menu sajian ini sangat ditunggu-tunggu umat Muslim di seluruh dunia.

Akan tetapi, penting bagi pengidap diabetes agar membatasi asupan karbohidrat yang mengandung lemak berlebih, asin, kafein, soda, dan pemanis. Maka dari itu, ada baiknya untuk mengonsumsi makanan berserat tinggi yanga memiliki indeks glikemik rendah, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, buah, sayuran, dan susu.

Dilansir dari beberapa sumber, Selasa (9/1/2024), berikut ini Okezone merangkum empat resep buka puasa untuk penderita diabetes melitus. Yuk Disimak!

1. Nasi Merah

Nasi merah memiliki indeks glikemik rendah daripada nasi putih sehingga aman dikonsumsi penderita diabetes. Namun, disarankan memerhatikan takaran yang sesuai agar tidak memicu kadar gula dalam tubuh.

Bahan:

¼ sdt jahe bubuk

2 cangkir kaldu sayuran

1 gelas beras merah

2 sdm kecap rendah sodium

1 sdt minyak zaitun

1 sdt cuka beras

5 buah daun bawang yang sudah diiris tipis

Cara membuat:

1. Dalam wadah mangkuk berukuran kecil, campurkan kecap, minyak zaitun, cuka beras, dan jahe. Aduk dan kocok hingga tercampur merata

2. Tambahkan sedikit kecap asin di atas beras merah

3. Tambahkan daun bawang dan aduk kembali

4. Jika Anda ingin memasak nasi merah menggunakan panci, maka siapkan panci di atas kompor dengan api besar. Masukkan campuran beras merah dan kaldu

5. Kecilkan api dan masak sekitar 40 menit agar nasi menjadi empuk

6. Anda pun bisa menggunakan rice cooker untuk memasak nasi merah. Haluskan nasi dengan garpu dan masukkan ke dalam mangkuk besar.





2. Kheer Oatmeal





Menu bukaan puasa satu ini menjadi salah satu pilihan yang baik. Oatmeal mengandung indeks glikemik rendah sehingga cocok dikonsumsi tanpa menambahkan gula. Meski demikian, gunakan pemanis alami untuk mendapatkan cita rasa yang menggugah selera.

Bahan:

1 sdm bubuk kurma

1 cangkir rolled oat

2 gelas susu kelapa

1 sdt kapulaga bubuk

½ gelas air

20 gram almond

Kunyit

Cara membuat:

1. Siapkan panci berukuran, masak oatmeal

2. Tuang air dan santan ke dalam panci

3. Tambahkan kapulaga, kunyit, dan kurma

3. Masak selama 20 hingga 25 menit

4. Tunggu hingga mendingin dan tambahkan irisan almond di atas puding.





3. Minuman Kelapa Segar

Umumnya kelapa segar memiliki kandungan gula alami yang bagus untuk tubuh. Oleh karena itu, minuman penghilang dahaga ini dapat menjadi pilihan baik sebagai camilan rendah karbohidrat.

Bahan:

300 ml air kelapa

60 gram daging kelapa segar malai

1 sdt bubuk kayu manis

Pala bubuk

Kapulaga bubuk halus

4 sdt pemanis gula stevia

Cara membuat:

1. Blender campuran air kelapa dan daging kelapa malai hingga halus

2. Tambahkan bubuk kayu manis, pala, dan kapulaga ke dalam blender

3. Angkat dan tuang ke dalam gelas.