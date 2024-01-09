Tips Mencegah Pneumonia, Segera Vaksinasi dan Lakukan Langkah Berikut

WABAH Pneumonia yang terjadi di Tiongkok beberapa waktu lalu berhasil menggemparkan seluruh dunia. Penyakit yang diakibatkan oleh virus Mycoplasma pneumoniae itu menyerang sistem pernapasan pada kalangan anak-anak.

Tidak heran jika di Indonesia sampai mengeluarkan Surat Edaran Nomor PM.03.01/C/4732/2023 mengenai Kewaspadaan terhadap Kejadian Mycoplasma pneumoniae di Tanah Air. Dalam surat edaran itu instansi diminta agar waspada terhadap perkembangan penyakit tersebut.

UNICEF mencatat satu anak meninggal dunia akibat pneumonia setiap 43 detik di seluruh dunia. Kondisi ini menjadikan pneumonia sebagai penyebab utama kematian bayi dan anak melebihi penyakit AIDS, malaria, dan campak. Meskipun dianggap mematikan, pneumonia merupakan salah satu penyakit yang bisa dicegah dan diobati.

“Vaksin PCV dapat diberikan pada anak usia dua, empat, dan enam bulan. Tidak terbatas pada anak-anak, vaksinasi PCV juga termasuk dalam rekomendasi imunisasi dewasa oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI). Vaksinasi PCV direkomendasikan untuk semua anak dan orang dewasa untuk melindungi masyarakat di Indonesia dari Pneumonia,” kata Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr Dirga Sakti Rambe dikutip melalui keterangan resminya, Selasa (9/1/2024).

Menurutnya, saat ini di Indonesia sudah tersedia vaksin PCV 13 yang dapat melindungi dari 13 serotipe pneumokokus. Dengan perkembangan teknologi terbaru, kini telah tersedia vaksin PCV 15 yang memberikan perlindungan tambahan untuk dua serotipe pneumokokus.

Lebih lanjut, vaksin PCV 15 ini juga dapat mampu melindungi dari 15 serotipe pneumokokus dan telah mendapatkan izin edar dari Badan POM untuk digunakan di Indonesia. Oleh sebab itu, selain mencegah pneumonia, pemberian vaksinasi PCV juga dapat mencegah penyakit lainnya seperti meningitis, bakteremia, dan otitis yang disebabkan bakteri pneumokokus.