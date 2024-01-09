Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Itu Wall Pilates? Olahraga yang Diprediksi Bakal Tren di 2024

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |12:00 WIB
Apa Itu Wall Pilates? Olahraga yang Diprediksi Bakal Tren di 2024
Wall pilates, (Foto: Drazen Zigic/Freepik)
A
A
A

TIAP pergantian tahun, ada saja hal baru yang menjadi tren. Bukan hanya fashion, kecantikan, makanan atau pun musik.

Tren baru di tahun yang baru juga termasuk dalam soal olahraga. Nah untuk tahun ini, diprediksikan olahraga wall pilates diprediksi akan menjadi tren kebugaran baru di 2024, dikutip dari New York Post, Selasa (9/1/2024)

Di linimasa sosial media sendiri, tagar #WallPilates sejauh ini sudah mendapatkan 12 juta penayangan di TikTok, lantaran orang-orang meninggalkan rutinitas yang intens dan kelas mahal untuk berolahraga.

 BACA JUGA:

Wall pilates ini diprediksi akan banyak digandrungi karena mudah, menyenangkan, hingga mampu mempercepat tubuh menjadi bugar. Bahkan perempuan yang malas berolahraga pun diprediksi akan turut serta melakukan wall pilates, karena jenis olahraga ini dilakukan oleh siapa saja dan di rumah, tidak perlu repot ke luar rumah.

 BACA JUGA:

Lantas, apa itu wall pilates? Seperti namanya wall pilates jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adala pilates dinding. Maka, wall pilates adalah pilates yang dilakukan di dinding, menggantikan foot bar yang digunakan di kelas umumnya.

Macallum Livock, ahli terapi fisik di PureGym mengatakan Wall Pilates ini sangat bagus dan cocok untuk para pemula di dunia pilates, karena dinding memberikan stabilitas dan membantu membangun kepercayaan diri dengan gerakan-gerakan sekaligus lebih ditopang dibandingkan dengan berat badan saja.

