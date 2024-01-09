10 Negara Paling Sulit Dikunjungi Turis 2024, Masih Mau ke Sana?

MENGUNJUNGI destinasi baru memang mengasyikkan. Menyaksikan pesona alam yang membentang atau mencoba tradisi masyarakat setempat.

Bepergian mengelilingi dunia tak ada habisnya, selalu ada hal baru yang menyenangkan hingga menantang adrenalin. Namun, sebagian negara sulit dikunjungi turis.

Ada sejumlah alasan yang mengekang turis, seperti sulit mendapatkan visa, adanya konflik keamanan dan politik, dan negara yang menutup diri.

Melansir dari Very Hungry Nomads, berikut sepuluh negara paling sulit dikunjungi turis 2024.

1. Iran

Mengunjungi Iran mudah-sulitnya tergantung pada kewarganegaraan Anda. Contohnya, warga negara Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Inggris harus mendapatkan surat undangan dari Kementerian Luar Negeri supaya bisa mengajukan visa. Terkadang permohonan tersebut ditolak begitu saja.

Jika Anda memiliki paspor Eropa atau Australia, proses visa jauh lebih mudah. Bahkan, Anda bisa mendapatkan visa saat kedatangan di bandara.

Walaupun sulit, kesulitan itu akan terbayar begitu melihat tempat-tempat, sepeti Masjid Nasir-ol-molk di Shiraz.

2. Turkmenistan

Jumlah pengunjung Turkmenistan hanya 7.000 pertahun. Proses visa memerlukan surat undangan dan harus didampingi pemandu wisata selama tinggal di Turkmenistan.

Ada pilihan lain. Anda bisa mendapatkan visa transit jika memasuki Turkmenistan melalui perbatasan darat dan melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Keunikan Turkmenistan adalah ibu kota Ashgabat tidak bernoda dan sebagian besar dibangun dari marmer putih. Serta Kawah Gas Darvaza yang dikenal sebagai Gerbang Neraka, ladang gas alam yang terbakar pada tahun 70-an dan masih menyala.

3. Korea Utara

Korea Utara adalah negara yang sebagian besar dari dianggap sebagai negara paling sulit untuk dikunjungi di dunia. Sebenarnya cukup mudah untuk masuk jika Anda memiliki paspor tertentu.

Perjalanan mandiri tidak diperbolehkan harus mengikuti tur dengan pemandu lokal dan rencana perjalanan yang telah ditentukan. Visa dan semua keperluan akan ditangani tur Anda.

Sayangnya, bagi pemegang paspor AS dan Korea Selatan saat ini tidak memungkinkan.

4. Libya

Kerusuhan dan konflik selama bertahun-tahun membuat ketidakstabilan pemerintahan menjadikan Libya hanya cocok bagi pelancong berpengalaman.

Paspor dan visa diperlukan untuk masuk ke Libya untuk semua warga negara, kecuali warga negara Aljazair, Yordania, Mauritania, Maroko, Suriah, Tunisia, dan Turki.

Negara ini memiliki beberapa pemandangan luar biasa, terutama Kota Romawi Sabratha dan Leptis Magna.

5. Angola

Perang saudara dan kerusuhan politik selama bertahun-tahun hanya menyebabkan sedikit wisatawan yang berminat datang ke sini.

Proses visa untuk Angola dapat memakan waktu beberapa minggu. Anda memerlukan surat undangan dan bukti pemesanan hotel untuk mengajukan permohonan.