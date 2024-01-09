Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Model Seksi Terekam Kamera Asyik Joget di Tengah Salju Hanya Pakai Lingerie

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |16:04 WIB
Viral Model Seksi Terekam Kamera Asyik Joget di Tengah Salju Hanya Pakai Lingerie
Model seksi joget di tengah salju hanya kenakan lingerie (Foto: Instagram/@influencerinthewild)
TREN konten influencer di media sosial semakin meluas, terutama dalam pembuatan klip atau foto di lokasi-lokasi wisata populer.

Namun, terkadang, pencipta konten mengambil langkah yang terlalu jauh untuk mendapatkan perhatian.

Baru-baru ini, seorang wanita membuat konten kontroversial dengan merekam dirinya sendiri sambil mengenakan pakaian dalam di lokasi yang dikenal sebagai resor ski.

Dalam video yang diunggahnya secara daring, wanita berambut coklat itu terlihat mengenakan pakaian dalam cerah, penutup telinga berwarna baby pink, sepatu boots dengan hak tinggi warna putih, dan jubah tipis berwarna merah muda.

Dalam klip tersebut, ia terlihat mengaktifkan ringlight dan kamera ponselnya, lalu berpose menunjukkan bokongnya di tengah salju, berputar-putar, dan menari.

Aksi ini menarik perhatian pengguna media sosial, namun juga menuai kritik karena tindakannya yang dianggap tidak pantas di lingkungan bersalju yang membeku.

Dalam beberapa tanggapan terhadap tindakannya, sebagian orang tampaknya tidak terlalu terkesan dengan perilaku si wanita.

Seorang yang berhasil merekam aksi tersebut, kemudian membagikannya di akun Instagram @influencersinthewild. Video tersebut langsung menarik perhatian ribuan pengguna, yang kemudian memberikan komentar terhadap kejadian itu.

Mengutip Daily Star, salah satu komentar dari pengguna Instagram tersebut menyuarakan keheranannya, bertanya-tanya apakah si wanita tersebut benar-benar berada di resor ski.

"Saya ingin tahu apa pendapat pengunjung lain tentang hal ini," tulisnya.

Kebanyakan orang yang berlibur di resor ski biasanya bersiap untuk menikmati keindahan alam dan olahraga di lereng, bukan memilih untuk mengenakan pakaian dalam di tengah salju.

Komentar lain menyoroti risiko dan ketidaknyamanan dari tindakan tersebut. Seorang pengguna mengekspresikan kekhawatirannya, "Inilah mengapa kita tidak boleh melakukan perjalanan salju. Saya tidak ingin kehilangan jari kaki saya."

