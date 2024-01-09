Mister Aladin dan Indodana Bikin Liburan Kamu Makin Nyata!

SERINGKALI liburan yang hanya jadi wacana karena terkendala biaya atau pilihan akomodasi yang kurang memuaskan.

Tidak jarang juga Anda jadi menghabiskan waktu lebih banyak di berbagai website untuk memesan tiket pesawat, tiket untuk tempat wisata, bahkan booking hotel.

Tahun 2024, tidak ada lagi rencana yang berujung wacana. Sudah saatnya Anda wujudkan liburan nyata bersama Mister Aladin!

Spesial di tahun ini, Mister Aladin dan Indodana punya promo menarik dengan cashback s.d Rp50.000 yang bisa Anda gunakan untuk memesan tiket pesawat, hotel, tiket kereta, dan aktivitas liburan!

Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan cicilan 0% supaya kebutuhan liburan langsung terpenuhi. Jadi, kendala biaya bukan lagi alasan untuk menunda liburan!

Anda bisa gunakan kode promo CASHBACK01 untuk mendapatkan cashback s.d Rp50.000 atau INDOCICILAN untuk menggunakan cicilan 0% saat melakukan transaksi di Mister Aladin menggunakan Indodana PayLater.

BACA JUGA: Liburan Asyik dengan Promo Payday Bank dari Mister Aladin

Yuk, rencanakan liburan akhir tahun Anda dan lakukan transaksinya segera karena promonya terbatas!

Mengapa Memilih Mister Aladin?

Mister Aladin adalah salah satu Online Travel Agent (OTA) di Indonesia yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan. Di Mister Aladin, Anda bisa menemukan pilihan-pilihan hotel dengan berbagai fasilitas dan harga yang sesuai dengan anggaran Anda.