Viral Teror Bola Golf Melayang Masuk Tol Rawamangun Bikin Resah Pengendara

SEBUAH video yang diunggah oleh akun Instagram @drive_experience, Selasa (9/1/2024) menunjukkan situasi berbahaya bagi pengemudi mobil yang melintas di jalan Tol Rawamangun.

Pasalnya, sebuah bola golf tiba-tiba saja melayang masuk ke area jalan Tol Rawamangun. Untungnya bola golf tersebut tidak menghantam mobil-mobil yang tengah melaju kencang di jalan tol tersebut.

"Lewat jalan yang berlokasi di Rawamangun in disebutkan bola golf sering melayang ke depan mobil-mobil yang melaju dan membahayakan jika terkena," tulis akun Instagram @drive_xperience.

(Foto: Instagram/@drive_experience)

"Hati-hati buat para pengendara yang melintas," tambahnya.

Berdasarkan penelusuran MNC Portal Indonesia (MPI) menggunakan Google Maps, lokasi jalan tol tersebut memang berdampingan dengan lapangan golf tertua di Indonesia. Kebetulan luas lapangan golf tersebut mencapai 43 hektare.

Diduga bola golf yang melayang masuk ke jalan tol tersebut datang dari lokasi lapangan golf terkenal itu.

Disebutkan dalam unggahan video itu banyak warganet yang merasa khawatir dengan bola golf yang tiba-tiba melayang masuk ke jalan tol. Mereka semakin khawatir bola golf menabrak mobil-mobil yang tengah melintas.