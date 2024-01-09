Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Teror Bola Golf Melayang Masuk Tol Rawamangun Bikin Resah Pengendara

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |11:39 WIB
Viral Teror Bola Golf Melayang Masuk Tol Rawamangun Bikin Resah Pengendara
Bola Golf (Foto: Amazon)
A
A
A

SEBUAH video yang diunggah oleh akun Instagram @drive_experience, Selasa (9/1/2024) menunjukkan situasi berbahaya bagi pengemudi mobil yang melintas di jalan Tol Rawamangun.

Pasalnya, sebuah bola golf tiba-tiba saja melayang masuk ke area jalan Tol Rawamangun. Untungnya bola golf tersebut tidak menghantam mobil-mobil yang tengah melaju kencang di jalan tol tersebut.

"Lewat jalan yang berlokasi di Rawamangun in disebutkan bola golf sering melayang ke depan mobil-mobil yang melaju dan membahayakan jika terkena," tulis akun Instagram @drive_xperience.

Bola Golf di Tol Rawamangun

(Foto: Instagram/@drive_experience)

"Hati-hati buat para pengendara yang melintas," tambahnya.

Berdasarkan penelusuran MNC Portal Indonesia (MPI) menggunakan Google Maps, lokasi jalan tol tersebut memang berdampingan dengan lapangan golf tertua di Indonesia. Kebetulan luas lapangan golf tersebut mencapai 43 hektare.

Diduga bola golf yang melayang masuk ke jalan tol tersebut datang dari lokasi lapangan golf terkenal itu.

Disebutkan dalam unggahan video itu banyak warganet yang merasa khawatir dengan bola golf yang tiba-tiba melayang masuk ke jalan tol. Mereka semakin khawatir bola golf menabrak mobil-mobil yang tengah melintas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/612/3178190/daehoon-AJfz_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Na Daehoon, Suami Julia yang Diduga Diselingkuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/612/3178195/yusuf_mansur-POAZ_large.jpg
Viral Ceramah Ustaz Yusuf Mansur Tantang Jemaah Jual Rumah demi Masuk Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3177971/qris-s0o8_large.jpg
Viral Pedagang Kena Modus Penipuan QRIS Baru, Gimana Cara Antisipasinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3177875/viral-zyWQ_large.jpg
Cewek Ini Viral Gegara Arogan saat Ditagih Utang Cicilan iPhone, Malah Asyik Makan Seblak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/25/3178011/viral-vgUR_large.jpg
Viral! Powerbank Meledak di Dalam Pesawat, Api Membara Bikin Penumpang Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177727/viral-xDlm_large.jpg
Viral Wanita Jatuh dan Meninggal di Bandara Changi, Ini Pertolongan Pertama yang Bisa Dilakukan saat Terjatuh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement