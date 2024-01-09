Penumpang KA Naik 27 Persen Selama Libur Nataru 2023/2024, Ini Dia Kereta Favorit Wisman

PT KERETA Api Indonesia (Persero) menutup posko Natal dan Tahun Baru 2023/2024 yang berlangsung dari 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024.

Selama periode Nataru tersebut, KAI melayani total 3.505.787 pelanggan kereta api, dengan rata-rata 194.766 pelanggan per hari.

Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 27 persen dibandingkan dengan periode Nataru tahun sebelumnya (2022/2023) berjumlah 2.751.598 pelanggan.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh lonjakan jumlah perjalanan kereta api selama periode Nataru 2023/24. KAI mengelola total 6.522 perjalanan kereta api jarak jauh dan lokal, dengan rata-rata 362 perjalanan kereta api per hari.

BACA JUGA: 4 Alasan Utama Kereta Api Tidak Dilengkapi Sabuk Pengaman

Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 21 persen dari jumlah perjalanan kereta api pada periode Nataru 2022/2023 yang mencapai 5.379 perjalanan atau rata-rata 299 perjalanan kereta api per hari.

KAI tetap berkomitmen untuk menjaga keselamatan penumpang dan pelayanan dalam menghadapi lonjakan penumpang yang terus bertambah selama periode liburan.

Dalam Angkutan Nataru 2023/2024, volume pelanggan pada Kereta Api (KA) jarak jauh terbagi menjadi dua kategori: KA jarak jauh komersial sebanyak 2.307.725 penumpang dan KA jarak jauh PSO (Penyediaan Sistem Operasi) sebanyak 581.798 penumpang.

Sementara itu, pada KA lokal yang dikelola oleh KAI, terdapat total 616.264 penumpang. Dari jumlah tersebut, KA Lokal komersial terdiri dari 259.799 penumpang dan KA Lokal PSO sebanyak 356.465 penumpang.

Untuk spesifikasinya, dalam kategori KA jarak jauh komersial, terdapat 783.239 penumpang pada kereta eksekutif, 147.621 penumpang pada kereta bisnis, 1.366.670 penumpang pada kereta ekonomi, 8.739 penumpang pada Kereta Luxury, dan 1.456 penumpang pada Kereta Kompartemen.

Dalam kategori kereta kelas eksekutif, terdapat sejumlah perjalanan KA yang menjadi favorit masyarakat selama periode Nataru 2023/24. Di antaranya KA Ranggajati dengan relasi Cirebon - Jember PP, KA Wijayakusuma dengan relasi Cilacap - Ketapang PP, KA Pandalungan dengan relasi Gambir - Jember PP, serta perjalanan-perjalanan lainnya.

"Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim KAI dan semua pihak terkait yang telah berperan aktif dalam menjalankan Posko angkutan Nataru 2023/2024, sehingga seluruh layanan ini dapat berjalan dengan lancar dan terkendali," ujar Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, seperti dikutip dari laman resminya, kai.id.

"Meskipun terjadi insiden di Cicalengka, Kabupaten Bandung, kami memandangnya sebagai pembelajaran bersama untuk terus meningkatkan standar keselamatan dan keamanan dalam perjalanan kereta api ke depan," tambah Didiek.