HOME WOMEN TRAVEL

Perjuangkan Kursinya yang Direbut Orang Lain di Pesawat, Wanita Ini Banjir Dukungan

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |10:12 WIB
Perjuangkan Kursinya yang Direbut Orang Lain di Pesawat, Wanita Ini Banjir Dukungan
Ilustrasi (Foto: iStock)
A
A
A

SEORANG wanita berusia 22 tahun berbagi pengalaman tak menyenangkan di forum Reddit. Ia sangat terkejut ketika mendapati kursinya di pesawat telah diduduki orang lain.

Wanita tersebut menjelaskan bahwa pria berusia 40-an tahun itu duduk di samping istri dan putrinya.

Ia awalnya mencoba secara sopan meminta pria tersebut pindah dari kursi yang sudah dipesannya secara khusus dengan bayaran lebih. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil.

"Dia menolak untuk pindah dan menyuruh saya pindah ke tempat duduknya, yaitu tempat duduk tengah," kata wanita itu di Reddit.

Dirinya menjelaskan bahwa pria itu sempat menuding pihak maskapai telah membuat kesalahan dalam menentukan tempat duduknya.

Akhirnya, seorang pramugari datang dan memaksa orang tersebut pindah ke kursi yang seharusnya.

Infografis Perilaku Penumpang Pesawat

Wanita ini lalu memberikan penjelasan lebih lanjut di media sosial mengenai alasan membagikan kisahnya.

Ia merasa seperti orang bodoh karena penerbangan sangat singkat (kurang dari dua jam) dan putrinya terlihat sangat sedih karena ayahnya tidak dapat duduk di dekatnya, meskipun ibunya ada di sana bersamanya.

"Mereka (penumpang lain) juga menatapku dengan pandangan sinis sepanjang penerbangan," lanjut wanita yang enggan disebutkan namanya itu

Seorang komentator dengan nama AvidLearning menanggapi cerita wanita tersebut dengan menulis, "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun,".

