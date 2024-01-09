Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sayur Lodeh untuk Porsi 4 Orang, Santapan Keluarga Sehat dan Bergizi

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:42 WIB
Resep Sayur Lodeh untuk Porsi 4 Orang, Santapan Keluarga Sehat dan Bergizi
Resep sayur lodeh. (Foto: AladinMall)
A
A
A

RESEP sayur lodeh sudah sangat populer di kalangan ibu rumah tangga. Betapa tidak, sayur lodeh begitu nikmat disantap, terutama sebagai lauk bersama ayam goreng dan sambal ulek.

Meski mudah dijumpai dan bisa dibeli di rumah makan, masih banyak yang penasaran cara membuat bumbu sayur lodeh yang enak dan sedap.

Sebab, menyantap makanan yang dibuat sendiri jauh lebih nikmat. Apalagi disantap bersama keluarga di rumah.

Nah, berikut resep dan cara membuat sayur lodeh untuk makan siang sebagaimana dikutip dari berbagai sumber.

Resep Sayur Lodeh (Untuk 4 Orang)

Bahan-Bahan:

1/4 potong tempe

2 buah wortel

100 g labu kuning

1 buah labu

5 helai buncis

Bumbu iris: 5 buah bamer

Resep sayur lodeh

2 buah baput

7 buah cabe campur

1 buah sereh geprek

1 ruas jahe geprek

1 ruas laja Geprek

2 lbr daun salam

1/6 sdt garam

1/2 sdt gula pasir

500 ml air

1 sachet kara @65 ml

Cara Membuat

Langkah 1

Siapkan bahan. Kupas Labu, potong-potong bersama labu, buncis setelah dicuci kemudian sisihkan. Iris bumbu,sisihkan. Rebus air sampai mendidih masukkan irisan tempe dan wortel masak sekitar lima menit.

Langkah 2

Tumis bumbu hingga harum di penggorengan lain. Setelah masak, diamkan beberapa saat.

Langkah 3

Masukkan labu kuning, labu, buncis di rebusan tempe dan wortel. Tambahkan kara atau susu UHT masak kembali hingga mendidih. Tambahkan bumbu yang sudah dimasak, garam, gula pasir. Lalu, aduk hingga rata.

Langkah 4

Cicipi rasanya sebelum matikan kompor. Pindahkan ke mangkuk, sajikan. Beri taburan bawang goreng.

