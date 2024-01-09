Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Siang Soto Sulung Kaya Rempah, Pas untuk Menghangatkan Tubuh

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |04:31 WIB
Resep Makan Siang Soto Sulung Kaya Rempah, Pas untuk Menghangatkan Tubuh
Resep Makan Siang Soto Sulung. (Foto: Instagram)
A
A
A

RESEP makan siang hari ini adalah soto sulung yang cocok dipadukan dengan nasi hangat. Dengan bumbu penuh rempah-rempah, soto sulung bisa menjadi pilihan makan siang.

Nah, berikut resep Soto Sulung Kaya Rempah yang pas banget disantap ketika musim hujan, seperti dilansir dari instagram @resepmasakanku.id. Berikut resep makan siang untuk membuat Soto Sulung Kaya Rempah.

Bahan :

250 gram daging sapi

150 gram tetelan sapi dan paru

Cuci bersih lalu potong kecil-kecil

2 lembar daun salam

Tulang sapi sesuai selera, lebih banyak,lebih gurih.

Rebus semua bagian daging dengan air yang agak banyak, rebus lama dengan api kecil sampai kaldunya keluar dan daging empuk.

Bumbu halus :

10 buah bawang merah

5 buah bawang putih

3 butir kemiri sangrai

1/2 sendok teh ketumbar

1/2 sendok teh merica/ lada

1 ruas jari kunyit

1/2 ruas jari jahe

Garam secukupnya

Kaldu blok opsional, sy pakai kaldu jamur non msg

Minyak secukupnya utk menumis

Bumbu pelengkap:

1-2 ruas lengkuas, geprek

2 tangkai serai, geprek

2 lembar daun jeruk, buang batangnya

Rempah pelengkap:

1 bh bunga lawang

2 bh kapulaga

2 bh cabai jawa

1 ruas jari kayumanis

2 bh cengkeh

