Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

11 Makanan Indonesia dengan Rating Terburuk Versi Taste Atlas, Nasi Tim hingga Oncom

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |17:30 WIB
11 Makanan Indonesia dengan Rating Terburuk Versi Taste Atlas, Nasi Tim hingga Oncom
Makanan Indonesia dengan rating terburuk di Taste Atlas, (Foto: Cookpad)
A
A
A

BELUM lama ini Taste Atlas merilis daftar makanan terenak di dunia, di mana di dalamnya ada makanan khas Indonesia yang memang kulinernya dikenal dengan berbagai hidangan lezat yang beragam.

Makanan khas Indonesia pun kerap disukai oleh banyak pendatang dari luar negeri. Namun, di sisi lain, ada juga beberapa makanan yang mendapatkan rating buruk yang juga dirilis oleh situs Taste Atlas. Berikut 11 makanan Indonesia dengan rating buruk versi Taste Atlas, Selasa (9/1/2024)

 BACA JUGA:

1.Nasi Tim: Nomor satu dengan rating 2.8/5, Kkrena teksturnya yang lembut dan rasa yang sedikit hambar, nasi tim ayam dinilai lebih cocok untuk anak kecil.

2.Lawar: Berada di posisi kedua dengan rating 3.0/5. Makanan khas Bali berisi beberapa sayuran, seperti kacang panjang, nangka muda, kelapa, dan pisang batu ditambah potongan jeroan atau daging babi, dengan bumbu base genep khas Bali. Pengolahan lawar umumnya dilakukan satu hari menjelang hari Raya, pada waktu Penampahan.

 BACA JUGA:

3.Papeda: dibuat dari tepung yang diekstraksi dari tanaman yang sebenarnya batang pohon sagu. Tepung kering kemudian dicampur dengan air, garam dan gula. Tekstur akhir hidangan ini sangat tidak biasa: kental, ketan, dan kental, serta mirip dengan bubur atau puding pucat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/298/3151989/viral_makanan_indonesia_cocok_di_lidah_pemain_timnas_pakistan_perut_kami_sangat_penuh-sSRO_large.jpg
Viral, Makanan Indonesia Cocok di Lidah Pemain Timnas Pakistan: Perut Kami Sangat Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/298/3036951/akb48-S5om_large.jpg
AKB48 Ketagihan Makan Sate dan Nasi Goreng saat Berkunjung ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/298/3030950/mie_celor-Wu3K_large.jpg
5 Rekomendasi Berburu Mie Celor di Jakarta, Rasanya Otentik Serupa dengan di Palembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/298/2950290/kuliner-indonesia-tetap-yang-juara-CWq5w0LoGx.jpg
Kuliner Indonesia Tetap yang Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/298/2935632/2-makanan-berkuah-khas-indonesia-cocok-disantap-saat-hujan-ini-ternyata-sudah-mendunia-mRsRlIJdUq.jpg
2 Makanan Berkuah Khas Indonesia Cocok Disantap Saat Hujan Ini Ternyata Sudah Mendunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/298/2922088/6-makanan-berkuah-dari-indonesia-masuk-daftar-sup-terenak-di-dunia-ada-rawon-u9PaQhphQw.jpg
6 Makanan Berkuah dari Indonesia Masuk Daftar Sup Terenak di Dunia, Ada Rawon!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement