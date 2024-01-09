11 Makanan Indonesia dengan Rating Terburuk Versi Taste Atlas, Nasi Tim hingga Oncom

BELUM lama ini Taste Atlas merilis daftar makanan terenak di dunia, di mana di dalamnya ada makanan khas Indonesia yang memang kulinernya dikenal dengan berbagai hidangan lezat yang beragam.

Makanan khas Indonesia pun kerap disukai oleh banyak pendatang dari luar negeri. Namun, di sisi lain, ada juga beberapa makanan yang mendapatkan rating buruk yang juga dirilis oleh situs Taste Atlas. Berikut 11 makanan Indonesia dengan rating buruk versi Taste Atlas, Selasa (9/1/2024)

1.Nasi Tim: Nomor satu dengan rating 2.8/5, Kkrena teksturnya yang lembut dan rasa yang sedikit hambar, nasi tim ayam dinilai lebih cocok untuk anak kecil.

2.Lawar: Berada di posisi kedua dengan rating 3.0/5. Makanan khas Bali berisi beberapa sayuran, seperti kacang panjang, nangka muda, kelapa, dan pisang batu ditambah potongan jeroan atau daging babi, dengan bumbu base genep khas Bali. Pengolahan lawar umumnya dilakukan satu hari menjelang hari Raya, pada waktu Penampahan.

3.Papeda: dibuat dari tepung yang diekstraksi dari tanaman yang sebenarnya batang pohon sagu. Tepung kering kemudian dicampur dengan air, garam dan gula. Tekstur akhir hidangan ini sangat tidak biasa: kental, ketan, dan kental, serta mirip dengan bubur atau puding pucat.