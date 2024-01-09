Resep Telur Tomat Enoki untuk Menu Bekal Besok, Murah dan Sehat di Tengah Bulan

MEMASUKI tanggal 10 di tiap bulannya, sebagian orang biasanya keuangannya sudah mulai menipis. Maka dari itu, alih-laih makan siang di luar, memilih untuk membawa bekal makan siang ke tempat kerja.

Nah di tengah bulan yang sudah mulai seret ini, Anda bisa mencoba resep sederhana dengan bahan dasar telur yang biasanya selalu tersedia di kulkas rumah. Jika bosan dengan masakan telur yang biasa-biasa saja, bisa coba resep telur tomat enoki dari Chef Devina Hermawan agar lebih lezat dan bervariasi.

Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, Selasa (9/1/2024) berikut resep telur tomat enoki yang bisa dijadikan menu bekal makan siang besok. Selamat mencoba!

Bahan-bahan;

3 butir telur

½ buah bawang bombai

1 batang daun bawang

1 sdm maizena

1/8 sdt merica

1/3 sdt garam

1/3 sdt kaldu jamur / penyedap

Bahan pelengkap;

2 buah tomat merah

2 siung bawang putih

6 siung bawang merah

1 sdm saus sambal, opsional

2 sdm saus tomat