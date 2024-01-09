Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Telur Tomat Enoki untuk Menu Bekal Besok, Murah dan Sehat di Tengah Bulan

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |22:30 WIB
Resep Telur Tomat Enoki untuk Menu Bekal Besok, Murah dan Sehat di Tengah Bulan
A
A
A

MEMASUKI tanggal 10 di tiap bulannya, sebagian orang biasanya keuangannya sudah mulai menipis. Maka dari itu, alih-laih makan siang di luar, memilih untuk membawa bekal makan siang ke tempat kerja.

Nah di tengah bulan yang sudah mulai seret ini, Anda bisa mencoba resep sederhana dengan bahan dasar telur yang biasanya selalu tersedia di kulkas rumah. Jika bosan dengan masakan telur yang biasa-biasa saja, bisa coba resep telur tomat enoki dari Chef Devina Hermawan agar lebih lezat dan bervariasi.

 BACA JUGA:

Dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan, Selasa (9/1/2024) berikut resep telur tomat enoki yang bisa dijadikan menu bekal makan siang besok. Selamat mencoba!

Bahan-bahan;

 

3 butir telur

½ buah bawang bombai

1 batang daun bawang

1 sdm maizena

1/8 sdt merica

1/3 sdt garam

1/3 sdt kaldu jamur / penyedap

Bahan pelengkap;

 

2 buah tomat merah

2 siung bawang putih

6 siung bawang merah

1 sdm saus sambal, opsional

2 sdm saus tomat

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement