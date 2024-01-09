Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mudah Teroksidasi, Cek 5 Tips Menyimpan Apel agar Tetap Segar dan Tak Gampang Busuk

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |13:30 WIB
Mudah Teroksidasi, Cek 5 Tips Menyimpan Apel agar Tetap Segar dan Tak Gampang Busuk
Tips menyimpan apel, (Foto: Freepik)
A
A
A

MENYIMPAN buah di kulkas sering dilakukan banyak orang untuk membuatnya tetap segar dan tak mudah busuk. Namun, meski disimpan di lemari es, ada saja buah yang tetap membusuk dan berubah warna.

Seperti buah apel ini, yang memang pada penyimpananannya butuh beberapa trik tertentu agar tetap segar dan tidak berubah warna. Apalagi, apel salah satu buah yang mudah teroksidasi.

Bila dagingnya sudah terkena oksigen atau penyimpanannya yang kurang baik, apel akan cepat berubah warna dan membusuk. Tak perlu khawatir, ada beberapa tips jitu untuk menyimpan buah apel agar tetap segar dan tidak mudah busuk. Seperti apa caranya? Yuk simak uraianya berikut ini, sebagaimana dilansir MasterClass, Selasa (9/1/2024)

1. Simpan di tempat gelap dan sejuk: Secara tradisional, cara terbaik untuk menyimpan apel dalam jangka panjang adalah di gudang bawah tanah. Tempat-tempat tersebut gelap dan dingin sehingga disukai untuk apel. Anda bisa menyimpan di satu ruangan yang sejuk dan gelap serta tidak ada pemanas. Apel akan lebih awet bila disimpan di ruangan yang sejuk dengan sirkulasi udara.

 

(Foto: Freepik) 

2. Bungkus sebelum disimpan: Untuk menyimpan apel utuh dalam jangka panjang, bungkus setiap apel dengan kertas dan masukkan perlahan ke dalam kotak. Periksa apel seminggu sekali, dan buang apel yang menunjukkan tanda-tanda pembusukan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
