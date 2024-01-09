Viral Emak-emak Ngamuk di Minimarket Gara-Gara Bubur Kedaluwarsa, Netizen: Terdepan kalau Urusan Labrak-Melabrak

AKSI emak-emak memang kadang di luar nalar, tapi juga terbilang tegas dan berani. Mereka biasanya akan langsung melabrak hal-hal yang dianggap tidak benar bahkan marah-marah di tempat tersebut.

Seperti yang terjadi pada sebuah video viral di sosial media dan diunggah akun X, @kegblgnunfaedh. Emak-emak yang diduga bernama Humaira ini mengamuk pada seorang kasir minimarket karena dianggap lalai menjual produk yang dijajakan.

“Ramai di medsos seorang ibu-ibu Labrak Karyawan Minimarket Karena Menjual Makanan Kadaluarsa, yang buat Anaknya jadi Sakit,” tulis akun itu.

Benar saja, saat ditunjukan, makanan bubur bayi instan tersebut memiliki tanggal kedaluwarsa yakni Desember 2023. Tak pelak, emak-emak tersebut langsung melabrak kasir minimarket yang dianggap bertanggung jawab.

Kasir minimarket yang dilabrak emak-emak tersebut pun hanya bisa menutupi wajahnya, menghindari kamera. Perempuan itu nampak menutup wajahnya dengan satu tangan, sementara emak-emak itu berusaha menarik tangannya agar wajah si kasir bisa terlihat.

Akhirnya, sang kasir tersebut pun memilih membelakangi emak-emak yang terus marah-marah tersebut. Tidak jelas memang dimana mini market tersebut, yang jelas minimarket tersebut merupakan salah satu minimarket besar.