HOME WOMEN FASHION

Pakar Fashion Sebut Tampilan Vintage dari Trench Coat hingga Jaket Bomber Bakal Populer di 2024

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |21:22 WIB
Pakar Fashion Sebut Tampilan Vintage dari Trench Coat hingga Jaket Bomber Bakal Populer di 2024
Fashion Vintage. (Foto: Instagram/Gucci)
A
A
A

TAMPILAN vintage memang terlihat lebih sering terlihat baik di karpet merah maupun di depan umum. Artis-artis papan atas seperti Zendaya, Kim Kardashian, dan Rihanna pun tampak memilih tampilan vintage.

Memang, dalam beberapa tahun terakhir didominasi era 90-an memang sangat kental. Tapi, para pakar fesyen memperkirakan pada 2024 ini gaya pakaian akan lebih tertutup, seperti pada tahun 50an dan 80an.

"Kami tidak melihat begitu banyak rok mini dan crop top, saya pikir orang ingin berpakaian lebih konservatif," kata Marie Laboucarié, pendiri Nina Gabbana Vintage, seperti dilansir dari Vogue.

Menurutnya, banyak orang yang tertarik mengenakan pakaian vintage dengan celana panjang atau rok panjang dengan bantalan di bagian bahu. Mulai dari trench coat hingga jaket bomber, tren fesyen tahun 80-an bakal kembali populer.

Pada saat yang sama, merek fesyen kelas atas seperti Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, dan Alaïa diperkirakan akan semakin populer karena desain mereka banyak menggunakan desain vintage dari tahun 80-an.

Selain itu, para pengamat fesyen meyakini fesyen tahun 50-an akan kembali populer berkat reality show "The New Look"; yang menghadirkan gaya ultra-feminin. "Saya melihat banyak gaya tahun 50an bermunculan di dunia runway modern, yang biasanya mencerminkan permintaan di dunia vintage," jelas Alexis Novak, pendiri Tab Vintage.

Halaman:
1 2
      
