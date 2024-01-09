Lagi Viral di TikTok, Ini 5 Ide Kreatif Punya Tas Birkin Buatan Sendiri

DUNIA mode yang terus berkembang membuat tren-tren lewat platform media sosial. Beberapa di antaranya memang menarik perhatian serta kreativitas para penggemar mode di seluruh dunia.

Nah, baru-baru ini ada pengguna TikTok yang membuat tas ikonik ala Jane Birkin. Seperti diketahui, tas Birkin biasanya dirancang oleh Jean-Louis Dumas untuk Hermès, dan tentu saja harganya bisa sangat mahal dari puluhan hingga miliaran Rupiah.

Jane Birkin sendiri, adalah seorang penyanyi dan aktris terkenal di industri hiburan dan juga merupakan ikon fesyen yang terkenal dengan gaya hidupnya yang sibuk. Yang membuat tas Birkin istimewa bukan hanya pada bahan yang digunakan atau interiornya yang luas, pesona tas Birkin terletak pada sentuhan pribadi Jane terhadap tas tersebut.

Kini pengguna TikTok bereaksi dengan menciptakan tren mereka sendiri yang disebut "Jane Birkinfying Bagand". Tak sekedar meniru, mereka menciptakan karya seni yang unik dan elegan pada tasnya dengan cara membuatnya sendiri.

Keunikan tren ini terletak pada banyaknya cara mendekorasi tas Anda dengan dekorasi berbeda-beda. Berikut lima ide kreatif untuk menghadirkan sentuhan Jane Birkin ke tas Anda, seperti dilansir dari Highend.

Pita dan Renda

Tambahkan sentuhan romantis dengan menambahkan pita cantik pada pegangan tas atau membiarkan kain renda menggantung di tas. Potong pita dan kain renda dengan pola unik.

Perhiasan dan perhiasan lainnya

Dapatkan inspirasi dari koleksi perhiasan pribadi Anda. Kalung berbentuk hati, mutiara berkilau, atau gelang elegan bisa menjadi hiasan unik tas Anda.