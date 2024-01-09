Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Dapat Julukan It Boy Gen Z, Intip 5 Tampilan Andalan Jacob Elord

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |13:05 WIB
Dapat Julukan It Boy Gen Z, Intip 5 Tampilan Andalan Jacob Elord
Jacob Elord. (Foto: Instagram)
A
A
A

JACOB Elord memang kerap menjadi sorotan karena penampilan dan gayanya yang ikonik. Tidak hanya karena kemampuan aktingnya, penampilannya yang modis dan trendi pun menjadi inspirasi banyak orang.

Aktor bernama Jacob Nathaniel Elordi ini berasal dari Brisbane, Australia. Namanya melejit di tahun 2018 dengan film "Kissing Booth" dan karirnya terus menanjak lewat serial "Euphoria". Tak sampai di situ saja, di tahun 2023 perannya di 'Saltburn' dan 'Priscilla' pun berhasil merebut hati publik.

Dengan tinggi 196 cm dan usia 26 tahun dia pun memenuhi banyak kriteria sebagai pria idaman. Jacob sangat aktif di dunia fashion, berperan sebagai brand Ambassador dan wajah kampanye untuk brand ternama seperti Boss dan Tag Heuer.

Bahkan, ia duduk di barisan depan untuk beberapa merek terbesar seperti Bottega Veneta, Saint Laurent, dan Valentino selama Fashion Week. Inilah beberapa penampilan Jacob Elord yang sempat hot, seperti dilansir dari Highend.

Bottega Prince

Jacob Elord

Kenangan akan penampilan chic, nyaman namun sporty yang ia kenakan di acara Bottega Veneta Fall/Winter 2023. Jaket dan celana panjang berwarna hitam dipadukan dengan T-shirt putih sederhana dan tas Bottega Veneta Padded Cassette. Kacamata hitam persegi Persol melengkapi penampilannya.

Boyish Chic

Jacob Elord

Aktor ini menarik perhatian dengan penampilannya yang chic saat menghadiri pertunjukan Valentino Musim Semi/Musim Panas 2024 di Milan. Dia menunjukkan kepada kita cara memadukan blazer di musim panas dengan celana pendek.

Dia memadukannya dengan blazer kulit dan kombinasi klasik kemeja putih serta dasi hitam dengan celana pendek Valentino yang disesuaikan dengan sepatu bot Chelsea.

Vibrant Summer Vibes

Jacob Elord

Aktris ini terlihat di bandara pada bulan September lalu dalam perjalanannya ke Festival Film Venesia. Dia kebetulan berjalan dengan tas Louis Vuitton yang dirahasiakan.

Jacob mengenakan pakaian kasual dan warna-warni berupa jeans biru cerah, kemeja lengan panjang berwarna krem, topi biru muda, dan Speedy Monogram kuning cerah dari koleksi Louis Vuitton Pharrell Williams Spring/Summer 2024. Kacamata hitam, sun dan aksesoris perak di pergelangan tangan dan leher menambah kemewahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/612/3169391/belanja-Z2pa_large.jpg
Gen Z Ubah Tren Belanja Online, Produk Lokal dan Ramah Lingkungan Jadi Incaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/612/3169344/gen_z_nepal-urJX_large.jpg
Kenapa Gen Z Nepal Ramai Turun ke Jalan? Ini Penyebab Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/298/3168817/gen_z-rikP_large.jpg
Gen Z Wajib Tahu! Diet Gula Bisa Turunkan Risiko Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/612/3165786/gen_z-ciWo_large.jpg
Apa Itu Gen Z Stare? Istilah yang Lagi Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164905/gen_z-3ztn_large.jpeg
Kenapa Gen Z Paling Banyak Gunakan AI untuk Belajar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/612/3163774/tiktok-Ea0d_large.jpg
Manfaatkan AI, TikTok Dorong Kreator Gen Z Raup Cuan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement