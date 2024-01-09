Dapat Julukan It Boy Gen Z, Intip 5 Tampilan Andalan Jacob Elord

JACOB Elord memang kerap menjadi sorotan karena penampilan dan gayanya yang ikonik. Tidak hanya karena kemampuan aktingnya, penampilannya yang modis dan trendi pun menjadi inspirasi banyak orang.

Aktor bernama Jacob Nathaniel Elordi ini berasal dari Brisbane, Australia. Namanya melejit di tahun 2018 dengan film "Kissing Booth" dan karirnya terus menanjak lewat serial "Euphoria". Tak sampai di situ saja, di tahun 2023 perannya di 'Saltburn' dan 'Priscilla' pun berhasil merebut hati publik.

Dengan tinggi 196 cm dan usia 26 tahun dia pun memenuhi banyak kriteria sebagai pria idaman. Jacob sangat aktif di dunia fashion, berperan sebagai brand Ambassador dan wajah kampanye untuk brand ternama seperti Boss dan Tag Heuer.

Bahkan, ia duduk di barisan depan untuk beberapa merek terbesar seperti Bottega Veneta, Saint Laurent, dan Valentino selama Fashion Week. Inilah beberapa penampilan Jacob Elord yang sempat hot, seperti dilansir dari Highend.

Bottega Prince

Kenangan akan penampilan chic, nyaman namun sporty yang ia kenakan di acara Bottega Veneta Fall/Winter 2023. Jaket dan celana panjang berwarna hitam dipadukan dengan T-shirt putih sederhana dan tas Bottega Veneta Padded Cassette. Kacamata hitam persegi Persol melengkapi penampilannya.

Boyish Chic

Aktor ini menarik perhatian dengan penampilannya yang chic saat menghadiri pertunjukan Valentino Musim Semi/Musim Panas 2024 di Milan. Dia menunjukkan kepada kita cara memadukan blazer di musim panas dengan celana pendek.

Dia memadukannya dengan blazer kulit dan kombinasi klasik kemeja putih serta dasi hitam dengan celana pendek Valentino yang disesuaikan dengan sepatu bot Chelsea.

Vibrant Summer Vibes

Aktris ini terlihat di bandara pada bulan September lalu dalam perjalanannya ke Festival Film Venesia. Dia kebetulan berjalan dengan tas Louis Vuitton yang dirahasiakan.

Jacob mengenakan pakaian kasual dan warna-warni berupa jeans biru cerah, kemeja lengan panjang berwarna krem, topi biru muda, dan Speedy Monogram kuning cerah dari koleksi Louis Vuitton Pharrell Williams Spring/Summer 2024. Kacamata hitam, sun dan aksesoris perak di pergelangan tangan dan leher menambah kemewahan.