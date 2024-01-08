Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hadir di DEMOKR(E)ASI, Ganjar Pranowo Kena Roasting Fico Fachriza soal Outfit di Debat Capres

MNC Media , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |22:55 WIB
Hadir di DEMOKR(E)ASI, Ganjar Pranowo Kena Roasting Fico Fachriza soal Outfit di Debat Capres
Ganjar Pranowo. (Foto: MNC Media)
A
A
A

CALON Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menghadiri acara diskusi DEMOKR(E)ASI yang diselenggarakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Acara yang dihadiri ratusan anak muda ini dipandu oleh komedian Fico Fachriza. Dengan guyonan khasnya, Fico tak jarang mengocok perut para peserta yang hadir. Bahkan, komedian berusia 29 tahun itu juga sempat meroasting Ganjar ketika tiba ditengah peserta diskusi.

"Selamat malam Ketua Pinguin, auranya cerah sekali, hari ini bangga bisa nge-MC di tengah Capres," kata Fico menyambut kedatangan Ganjar Pranowo.

Disela-sela obrolan, Fico kembali bergurau dengan Ganjar. Dia mengungkit suasana tegang ketika menjalani sesi debat pada Minggu 7 Januari 2024.

Ganjar Pranowo

