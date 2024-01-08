Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Artis Lawas Model Kalender Jadul

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |20:01 WIB
6 Artis Lawas Model Kalender Jadul
Desy Ratnasari. (Foto: Instagram)
A
A
A

TIDAK seperti saat ini, di era 90an setiap pergantian tahun maka banyak yang akan mencari kalender untuk di rumah maupun di kantor. Tidak heran jika kemudian kalender tidak hanya sekadar menampilkan angka-angka semata, tapi juga desain yang bagus.

Salah satu desain yang sering dipakai adalah wajah para artis. Mereka yang mengalami era 1990-an tentu pernah melihat para artis ini terpampang di kalender yang kerap dipajang pada dinding warteg hingga tempat cukur rambut.

Nah, berikut 6 potret jadul artis lawas yang mejeng di kalender seperti dilansir dari Instagram @gundallasgallery.

Desy Ratnasari

Kalender Artis

Ratu sinetron pada zamannya, Desy sempat ada di kalender tahun 1995. Menggunakan strapless sparkle dress hijau, dia tampil memesona dengan aksesoris berkilau. Desy pun memang termasuk artis yang awet muda dan masih terlihat cantik hingga saat ini.

Diah Permatasari

Kalender Artis

Diah Permatasari pernah menjadi pemeran Si Manis Jembatan Ancol. Kini, perempuan cantik ini telah memiliki dua putra yang telah beranjak remaja yakni Marciano dan Marcello. Meski demikian, Diah memang masih cantik dan awet muda hingga saat ini.

Halaman:
1 2 3
      
