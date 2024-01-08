Avery Victoria Sukamuljo, Nama Buah Hati Valencia Tanoesoedibjo-Kevin Sanjaya

Kebahagiaan pasangan Valencia Tanoesoedibjo-Kevin Sanjaya semakin lengkap dengan lahirnya buah hati Mereka, Avery Victoria Sukamuljo. Baby Avery lahir Senin, 8 Januari 2024, pukul 08.38 WIB.

Kabar ini disambut bahagia oleh keluarga besar H ary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo. “Cucu keempat kami: Avery Victoria Sukamuljo, putri yang lucu dari Valen & Kevin. Lahir pagi tadi pukul 08.38 WIB, 8 Januari 2024,” tulis HT membagikan kabar bahagia ini pada laman Instagram miliknya, Senin (08/01/2024).

Hary sebelumnya juga mengucapkan selamat kepada Valencia dan Kevin. “Congrats - Valen & Kevin for your newlyborn daughter. God bless both of you!,” ujar Hary.

Unggahan Hary langsung mendapat respons dari warganet. Mereka antusias Menyampaikan ucapan selamat dan mendoakan putri pertama Valencia Tanoesoedibjo dan Kevin Sanjaya.

“Selamat Atas Kelahiran Cucu, Smoga Menjadi Kebanggaan,”tulis ritalousianaanthony. Sementara itu akun @ima tak bisa menahan kegemasan terhadap baby Avery.

(Kemas Irawan Nurrachman)