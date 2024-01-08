Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Avery Victoria Sukamuljo, Nama Buah Hati Valencia Tanoesoedibjo-Kevin Sanjaya

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |17:56 WIB
Avery Victoria Sukamuljo, Nama Buah Hati Valencia Tanoesoedibjo-Kevin Sanjaya
Valencia Tanoesoedibjo (Foto: Instagram @valenciatanoe)
A
A
A

Kebahagiaan pasangan Valencia Tanoesoedibjo-Kevin Sanjaya semakin lengkap dengan lahirnya buah hati Mereka, Avery Victoria Sukamuljo. Baby Avery lahir Senin, 8 Januari 2024, pukul 08.38 WIB.

Kabar ini disambut bahagia oleh keluarga besar HAvery Victoria Sukamuljo, Nama Buah Hati Valencia Tanoesoedibjo-Kevin Sanjayaary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo. “Cucu keempat kami: Avery Victoria Sukamuljo, putri yang lucu dari Valen & Kevin. Lahir pagi tadi pukul 08.38 WIB, 8 Januari 2024,” tulis HT membagikan kabar bahagia ini pada laman Instagram miliknya, Senin (08/01/2024).

Hary sebelumnya juga mengucapkan selamat kepada Valencia dan Kevin. “Congrats - Valen & Kevin for your newlyborn daughter. God bless both of you!,” ujar Hary.

Unggahan Hary langsung mendapat respons dari warganet. Mereka antusias Menyampaikan ucapan selamat dan mendoakan putri pertama Valencia Tanoesoedibjo dan Kevin Sanjaya.

“Selamat Atas Kelahiran Cucu, Smoga Menjadi Kebanggaan,”tulis ritalousianaanthony. Sementara itu akun @ima tak bisa menahan kegemasan terhadap baby Avery.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175441//valencia_tanoesoedibjo-hJim_large.JPG
HUT ke-23 GTV, Valencia Tanoesoedibjo Harap Terus Jadi Stasiun Televisi Kebanggaan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/598/3165606//valencia_tanoesoedibjo-wqZN_large.JPG
Pesan Valencia Tanoesoedibjo di HUT ke-6 RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/598/3165533//valencia_tanoesoedibjo-6eEN_large.JPG
Valencia Tanoesoedibjo Bangga RCTI+ Makin Melejit di HUT ke-6: Penuh Inovasi dan Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/611/3159477//isago-Lt1Q_large.jpg
Cek & Belanja Perhiasan di Situs Resmi ISAGO di Sini! HUT ke-1, Top Spender Bakal Raih iPhone 16!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/40/3153533//kevin_sanjaya_sukamuljo-cCko_large.jpg
Kevin Sanjaya Tak Kaget Ganda Putra Malaysia Gemilang Dilatih Herry IP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122850//valencia_tanoesoedibjo_isago_bawa_perubahan_industri_perhiasan_di_indonesia-PvdS_large.jpg
Valencia Tanoesoedibjo: ISAGO Bawa Perubahan Industri Perhiasan di Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement