BERIKUT 100 nama bayi perempuan Turki Islami dan maknanya. Turki sendiri merupakan negara dengan penduduk yang memiliki agama Islam dengan persentase sebesar 89%.
Sebagian besar para muslim di negara tersebut mengikuti paham sunni. Selain itu, ada juga kaum Syi'ah yang terdiri berbagai sekte, seperti Alevi, Ja'fari, dan Alawi.
Nah, bagi Anda yang tengah mencari nama untuk anak berikut adalah nama bayi perempuan dari bahasa Turki yang Islami beserta maknanya, seperti dilansir dari berbagai sumber.
1. Aiyla Sefamiray: Gadis cantik yang kuat serta bersinar sepanjang hidupnya
2. Ceyda Emira Shahinaz: Gadis cantik yang penuh kasih
3. Safiya Silaah Pasha: Pemimpin yang tulus
4. Zara Yusra Quibele: Anak perempuan yang akan membawa kemakmuran
5. Berna Lavinya Zumra: Anak yang indah seperti bunga dan batu permata
6. Jocelyn Jamilya Aymelek: Anak perempuan yang cantik seperti malaikat
7. Aiyla Defne Sezen: Gadis yang cantik, agung dan intuitif
8. Ceyda Akasma: Gadis cantik seindah mawar
9. Dilara Ayla Pasha: Perempuan pemimpin yang penyayang dan cantik
10. Filiz Gulya Gunesh Filiz: Gadis secantik bunga dan matahari
11. Kiral Elnara Nazik: Pemimpin unggul yang lemah lembut
12. Shahnaz Damla Pinar: Perempuan cantik seperti tetesan air terjun
13. Azqila Ziya Yildiz: Anak yang cerdas dan bercahaya
14. Kiral Sevim Efrina: Anak perempuan yang dicintai seluruh alam semesta
15. Zehra Harikaa: Gadis yang bersinar dan hebat
16. Shahinaz Kadriye: Anak perempuan yang cantik dan berharga
17. Melike Esma Olcay: Ratu yang penuh keberuntungan
18. Tsamara Caria: Embun pagi suci yang menyegarkan
19. Aylin Dilay Pasha: Pemimpin yang cantik seperti bulan
20. Pasha Serenay Gaye: Cahaya bulan purnama
21. Emira Olcay Jorawar: Putri yang menawan dan penuh keberuntungan
22. Cemile Zehra Emiri: Anak gadis yang cantik yang bersinar dan setia
23. Emira Feriha Hanifah: Putri ceria yang kuat
24. Feray Zlem Zuhayri: Anak perempuan yang seperti sinar bulan
25. Neylan Nada Shahinaz: Perempuan tercinta yang punya cita-cita tinggi
26. Zehra Hiranur Azra: Bersinar bak cahaya berlian
27. Ekrin Miray Joozher: Hadiah yang mulia dan bersinar seperti bulan
28. Fevziye Deniz Dilek: Gadis perempuan yang penuh kemenangan
29. Gunesh Roshan Nermin: Anak perempuan yang rupawan seperti matahari
30. Jubaila Dilara Elmas: Gadis yang sangat memesona dan penyayang
31. Aiyla Defne Sezen: Gadis cantik yang kuat, tinggi, agung, dan intuitif
32. Kara Joozher Irmak: Teman periang dari surga
33. Azra Nailme Karil: Anak perempuan suci bahagia
34. Ceyda Sezen Vahide: Wanita cantik berakal sehat yang unik
35. Damla Tansu Zumra: Tetesan fajar bak batu permata
36. Jihan Naime Miray: Anak perempuan yang bersinar seperti bulan
37. Pinar Defne Nehir: Penolong layaknya sumber mata air
38. Ravza Lunara Lalam: Padang rumput penuh bunga tulip yang indah
39. Juandalynn Kara Naila: Perempuan mulia yang menjadi teman yang baik
40. Aiyla Kiral Pasha: Perempuan yang kuat dan menjadi pemimpin
41. Lunara Harike Sezen: Perempuan kuat seperti bunga mawar
42. Ilke Tubba Pasha: Pemimpin tertinggi penerang kehidupan dari surga
43. Melis Aiyla Kiral: Perempuan yang kuat dan menjadi pemimpin
44. Elnara Yildiz Selim: Bintang yang turun ke bumi
45. Miray Aymelek Beria: Malaikat yang bersinar seperti bulan
46. Ozge Feriha Handan: Wanita yang berbahagia, unik dan penuh kegembiraan
47. Beyza Afet Pasha: Pemimpin dengan kecantikan yang memesona dan suci
48. Dilara Ceyda Defne: Perempuan cantik yang agung yang sangat penyayang
49. Neha Zara Aymelek: Anak perempuan yang bersinar penuh cinta
50. Akara Banou: Anak perempuan yang menyukai perubahan dan tantangan