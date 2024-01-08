100 Nama Bayi Perempuan Turki Islami dan Maknanya

, Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |19:01 WIB

BERIKUT 100 nama bayi perempuan Turki Islami dan maknanya. Turki sendiri merupakan negara dengan penduduk yang memiliki agama Islam dengan persentase sebesar 89%.

Sebagian besar para muslim di negara tersebut mengikuti paham sunni. Selain itu, ada juga kaum Syi'ah yang terdiri berbagai sekte, seperti Alevi, Ja'fari, dan Alawi.

Nah, bagi Anda yang tengah mencari nama untuk anak berikut adalah nama bayi perempuan dari bahasa Turki yang Islami beserta maknanya, seperti dilansir dari berbagai sumber.

1. Aiyla Sefamiray: Gadis cantik yang kuat serta bersinar sepanjang hidupnya

2. Ceyda Emira Shahinaz: Gadis cantik yang penuh kasih

3. Safiya Silaah Pasha: Pemimpin yang tulus

4. Zara Yusra Quibele: Anak perempuan yang akan membawa kemakmuran

5. Berna Lavinya Zumra: Anak yang indah seperti bunga dan batu permata

6. Jocelyn Jamilya Aymelek: Anak perempuan yang cantik seperti malaikat

7. Aiyla Defne Sezen: Gadis yang cantik, agung dan intuitif

8. Ceyda Akasma: Gadis cantik seindah mawar

9. Dilara Ayla Pasha: Perempuan pemimpin yang penyayang dan cantik

10. Filiz Gulya Gunesh Filiz: Gadis secantik bunga dan matahari

11. Kiral Elnara Nazik: Pemimpin unggul yang lemah lembut

12. Shahnaz Damla Pinar: Perempuan cantik seperti tetesan air terjun

13. Azqila Ziya Yildiz: Anak yang cerdas dan bercahaya

14. Kiral Sevim Efrina: Anak perempuan yang dicintai seluruh alam semesta

15. Zehra Harikaa: Gadis yang bersinar dan hebat

16. Shahinaz Kadriye: Anak perempuan yang cantik dan berharga

17. Melike Esma Olcay: Ratu yang penuh keberuntungan

18. Tsamara Caria: Embun pagi suci yang menyegarkan

19. Aylin Dilay Pasha: Pemimpin yang cantik seperti bulan

20. Pasha Serenay Gaye: Cahaya bulan purnama

21. Emira Olcay Jorawar: Putri yang menawan dan penuh keberuntungan

22. Cemile Zehra Emiri: Anak gadis yang cantik yang bersinar dan setia

23. Emira Feriha Hanifah: Putri ceria yang kuat

24. Feray Zlem Zuhayri: Anak perempuan yang seperti sinar bulan

25. Neylan Nada Shahinaz: Perempuan tercinta yang punya cita-cita tinggi

26. Zehra Hiranur Azra: Bersinar bak cahaya berlian

27. Ekrin Miray Joozher: Hadiah yang mulia dan bersinar seperti bulan

28. Fevziye Deniz Dilek: Gadis perempuan yang penuh kemenangan

29. Gunesh Roshan Nermin: Anak perempuan yang rupawan seperti matahari

30. Jubaila Dilara Elmas: Gadis yang sangat memesona dan penyayang

31. Aiyla Defne Sezen: Gadis cantik yang kuat, tinggi, agung, dan intuitif

32. Kara Joozher Irmak: Teman periang dari surga

33. Azra Nailme Karil: Anak perempuan suci bahagia

34. Ceyda Sezen Vahide: Wanita cantik berakal sehat yang unik

35. Damla Tansu Zumra: Tetesan fajar bak batu permata

36. Jihan Naime Miray: Anak perempuan yang bersinar seperti bulan

37. Pinar Defne Nehir: Penolong layaknya sumber mata air

38. Ravza Lunara Lalam: Padang rumput penuh bunga tulip yang indah

39. Juandalynn Kara Naila: Perempuan mulia yang menjadi teman yang baik

40. Aiyla Kiral Pasha: Perempuan yang kuat dan menjadi pemimpin

41. Lunara Harike Sezen: Perempuan kuat seperti bunga mawar

42. Ilke Tubba Pasha: Pemimpin tertinggi penerang kehidupan dari surga

43. Melis Aiyla Kiral: Perempuan yang kuat dan menjadi pemimpin

44. Elnara Yildiz Selim: Bintang yang turun ke bumi

45. Miray Aymelek Beria: Malaikat yang bersinar seperti bulan

46. Ozge Feriha Handan: Wanita yang berbahagia, unik dan penuh kegembiraan

47. Beyza Afet Pasha: Pemimpin dengan kecantikan yang memesona dan suci

48. Dilara Ceyda Defne: Perempuan cantik yang agung yang sangat penyayang

49. Neha Zara Aymelek: Anak perempuan yang bersinar penuh cinta

50. Akara Banou: Anak perempuan yang menyukai perubahan dan tantangan