Mau Nikah? 7 Pertanyaan Ini Wajib Dibicarakan dengan Pasangan

BANYAK persiapan yang harus dilakukan sebelum mantap memutuskan untuk menikah. Bukan soal gelaran pesta resepsi, baju pengantin atau pun sekedar cincin kawin.

Mengingat menikah suatu komitmen serius dan keputusan penting dalam kehidupam. Membangun rumah tangga bukanlah perkara mudah, banyak yang harus dibicarakan bersama pasangan demi menciptakan keluarga dan rumah tangga yang diimpikan.

Ada beberapa poin yang harus Anda diskusikan dengan pasangan mengenai persiapan sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Dilansir dari Times of India, Senin (8/1/2024) berikut tujugh pertanyaan yang wajib Anda diskusikan bersama pasangan sebelum menikah.

5 Zodiak yang Enggan Menikah di Tahun 2024, Ada Si Leo dan Gemini1. Apa harapan jika nanti memiliki anak? Bicaralah kepadanya tentang berapa jumlah anak yang kalian inginkan, bagaimana mengenai pola asuhnya, berbicara mengenai pendidikan, dan masa depannya. Ini penting untuk dibicarakan kepada pasangan untuk mengantisipasi potensi atau tantangan seperti apa nantinya.

2. Bagaimana cara menangani konflik? Memahami sifat seseorang bukanlah perkara mudah. Jika memilih seseorang menjadi teman hidup, tentu harus menerima kekurangan pasangan masing-masing.