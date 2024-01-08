Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Alasan Cowok Suka Memainkan Rambut Cewek

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |12:03 WIB
5 Alasan Cowok Suka Memainkan Rambut Cewek
Alasan Cowok Mainin Rambut Cewek. (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA Lima alasan cowok suka memainkan rambut cewek yang mungkin menarik untuk kalian ketahui. Para pria sering kali memainkan rambut wanita saat sedang bersantai bersama, atau bahkan saat hang out di luar, yang mana memainkan rambut atau membelai rambut si wanita ini dilakukan secara tiba-tiba.

Bahkan jika hubungan antara cowok dan cewek itu sudah akrab, aksi cowok memainkan rambut cewek ini akan semakin intens dilakukan layaknya rambut cewek itu adalah kepunyaannya.

Lantas, apa sih alasan para pria suka memainkan rambut cewek ini? Berikut adalah lima alasan cowok suka memainkan rambut cewek, dikutip dari berbagai sumber.

Suka Dengan Rambutnya

Alasan pertama kenapa cowok suka memainkan rambut cewek adalah karena dia menyukai rambut si cewek, baik itu karena panjangnya, tekstur, warna, atau wanginya. Karena pada dasarnya, setiap orang akan suka untuk menyentuh sesuatu yang menarik perhatiannya.

Ingin Lebih Intim

Alasan lain cowok memainkan atau membelai rambut cewek karena dia ingin lebih intim dan dekat. Seperti misalnya jika cowok ingin memeluk atau mencium, biasanya mereka akan menyentuh rambut terlebih dulu. Namun biasanya, ini terjadi jika cowok itu adalah pasangan kita.

Tanda Cinta

Jika cowok memainkan rambut cewek, bisa jadi itu bahasa cinta. Memainkan atau membelai rambut ini tidak seintim memegang dagu atau mencubit pipi, namun menyentuh rambut sifatnya harmless dan tidak terkesan agresif, karena memegang bagian lain bisa saja membuat si cewek tidak nyaman.

Jadi, memainkan rambut cewek ini merupakan tanda bahwa si cowok peduli, ingin membuat si cewek merasa aman, dan juga nyaman berada sedekat ini dengannya. Apalagi, menyentuh rambut juga membuatnya melepas hormon oksitosin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949392/7-alasan-kenapa-cewek-memandang-fisik-ketika-mencari-pasangan-a1APi8IQFQ.jpg
7 Alasan Kenapa Cewek Memandang Fisik Ketika Mencari Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/612/2948652/tahukah-kamu-wanita-yang-nikahi-brondong-ternyata-lebih-bahagia-loh-SZzlH2PyPh.jpg
Tahukah Kamu, Wanita yang Nikahi Brondong Ternyata Lebih Bahagia Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/612/2907041/6-permintaan-sederhana-buat-pacar-yang-bikin-makin-jatuh-cinta-LKak39lEMT.jpeg
6 Permintaan Sederhana Buat Pacar yang Bikin Makin Jatuh Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/21/612/2905658/6-larangan-buat-pacar-perempuan-nggak-boleh-selingkuh-ya-WNMzmOnkOC.jpg
6 Larangan Buat Pacar Perempuan, Nggak Boleh Selingkuh Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/612/2874587/5-cara-membujuk-pacar-yang-marah-terakhir-bikin-pacar-makin-cinta-uJDPoov5cp.jpg
5 Cara Membujuk Pacar yang Marah, Terakhir Bikin Pacar Makin Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/612/2873838/7-ide-ngedate-bareng-pacar-romantis-nikmati-pegunungan-hingga-kejar-sunset-VVB0OiQM22.jpg
7 Ide Ngedate Bareng Pacar Romantis, Nikmati Pegunungan hingga Kejar Sunset
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement