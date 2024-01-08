5 Alasan Cowok Suka Memainkan Rambut Cewek

ADA Lima alasan cowok suka memainkan rambut cewek yang mungkin menarik untuk kalian ketahui. Para pria sering kali memainkan rambut wanita saat sedang bersantai bersama, atau bahkan saat hang out di luar, yang mana memainkan rambut atau membelai rambut si wanita ini dilakukan secara tiba-tiba.

Bahkan jika hubungan antara cowok dan cewek itu sudah akrab, aksi cowok memainkan rambut cewek ini akan semakin intens dilakukan layaknya rambut cewek itu adalah kepunyaannya.

Lantas, apa sih alasan para pria suka memainkan rambut cewek ini? Berikut adalah lima alasan cowok suka memainkan rambut cewek, dikutip dari berbagai sumber.

Suka Dengan Rambutnya

Alasan pertama kenapa cowok suka memainkan rambut cewek adalah karena dia menyukai rambut si cewek, baik itu karena panjangnya, tekstur, warna, atau wanginya. Karena pada dasarnya, setiap orang akan suka untuk menyentuh sesuatu yang menarik perhatiannya.

Ingin Lebih Intim

Alasan lain cowok memainkan atau membelai rambut cewek karena dia ingin lebih intim dan dekat. Seperti misalnya jika cowok ingin memeluk atau mencium, biasanya mereka akan menyentuh rambut terlebih dulu. Namun biasanya, ini terjadi jika cowok itu adalah pasangan kita.

Tanda Cinta

Jika cowok memainkan rambut cewek, bisa jadi itu bahasa cinta. Memainkan atau membelai rambut ini tidak seintim memegang dagu atau mencubit pipi, namun menyentuh rambut sifatnya harmless dan tidak terkesan agresif, karena memegang bagian lain bisa saja membuat si cewek tidak nyaman.

Jadi, memainkan rambut cewek ini merupakan tanda bahwa si cowok peduli, ingin membuat si cewek merasa aman, dan juga nyaman berada sedekat ini dengannya. Apalagi, menyentuh rambut juga membuatnya melepas hormon oksitosin.