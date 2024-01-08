Beribadah Umrah, Febby Rastanty Ungkap Pengalaman Magis Berjuang Menyentuh Kakbah

AKTRIS cantik Febby Rastanty jadi salah satu dari banyaknya artis Tanah Air yang membuka tahun baru 2024 dengan beribadah umrah. Lewat Instagram pribadinya, @febbyrastanty, sahabat kental Jessica Mila tersebit mengungkapkan pengalamannya selama di Tanah Suci Mekkah.

Perempuan 27 tahun itu, membagikan beberapa foto saat dirinya menyentuh Kakbah. Dalam keterangan foto, Febby mengaku banyak mengalami pengalaman magisnya.

"Banyak kejadian magis selama di sini. Kayak setiap ada keinginan di hati, tiba-tiba diarahkan menuju ke sana," tulis Febby Rastanty dikutip Senin (8/1/2024)

Ia mengisahkan kala itu dirinya sedang sangat ingin memegang Kakbah dan shalat di Hilir Ismail. Namun dikarenakan kondisinya saat itu dipenuhi yang jamaah umrah, Febby pun hanya bisa pasrah.

Namun tak disangka-sangka, sampai akhirnya ia pun bisa berada di barisan paling depan untuk menyentuh Kakbah.

"Tapi tiba-tiba dengan konsep kedorong-dorong, kejepit, kerudung copot setengah kepala dan hampir jatuh tengah-tengah himpitan manusia, terus malah jadi antrian paling depan," cerita Febby