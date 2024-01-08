Spirulina Efektif untuk Turunkan Berat Badan? Ini Faktanya

BANYAK masyarakat percaya bahwa spirulina memiliki segudang manfaat untuk tubuh. Selain dinilai dapat menurunkan berat badan secara cepat, seseorang yang mengonsumsi spirulina juga dapat mencegah beberapa penyakit seperti obesitas, diabetes, jantung, infertilitas, dan lain-lain.

Dilansir dari laman STYLECRAZE, yang telah ditinjau secara medis oleh Madhu Sharma, RD, Selasa (9/1/2024). Spirulina merupakan suplemen penurunan berat badan alami yang telah populer di kalangan masyarakat. Lantas bagaimana cara kerjanya?

Karena termasuk ke dalam jenis ganggang dengan kalori rendah serta protein tinggi, spirulina memiliki sifat antioksidan dan anti inflamasi. Sifat ini dapat menurunkan nafsu makan seseorang dengan meningkatkan mobilisasi lemak, serta menurunkan gula darah dan tekanan darah.

Lantas apa saja fakta-fakta menarik spirulina? berikut ulasannya.

1. Rendah kalori

Dengan menambahkan spirulina ke dalam smoothie atau jus pagi, tanpa harus khawatir Anda tidak perlu lagi mengonsumsi terlalu banyak kalori.

2. Tinggi protein

Protein membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna daripada karbohidrat. Oleh karena itu, spirulina dapat membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Sebab, protein yang berada di dalam kandungan spirulina dapat membantu membangun massa otot Anda tanpa lemak, sehingga membuatnya terlihat kencang dan meningkatkan kekuatan daya tahan otot.

3. Sangat bergizi

Spirulina kaya akan vitamin C, B1, B6, B5, E, mineral, tembaga, seng, dan mangan. Sehingga sangat berguna untuk membantu Anda menurunkan berat badan. Selain itu, dalam saluran pencernaan dapat menghilangkan racun dan mencegah penyerapan lemak.

4. Memiliki sifat antioksidan dan anti inflamasi

BACA JUGA: 4 Aturan Makan yang Bisa Turunkan Berat Badan dengan Mudah

Antioksidan membantu meningkatkan radikal oksigen berbahaya dan mencegah tubuh memproduksi molekul proinflamasi. Ini mencegah tubuh berada dalam keadaan stress dan mengekang peradangan.

5. Menekan nafsu makan

Memiliki kandungan asam amino fenilalanin yang merangsang sekresi kolesistokinin yang dapat membantu menekan nafsu makan. Spirulina dapat membuat seseorang merasa kenyang lebih lama.