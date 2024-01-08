Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Berkaca Kasus Cita Citata, Yuk Kenali Penyebab Autoimun

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |23:00 WIB
Berkaca Kasus Cita Citata, Yuk Kenali Penyebab Autoimun
Kenali penyebab autoimun. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PEDANGDUT Cita Citata mengidap autoimun karena pernah menjalani suntik putih. Alih-alih ingin memilih penampilan menawan, perempuan cantik ini justru mengalami efek buruk dari suntik putih.

"Aku sering banget suntik putih vitamin C berbahan kimia, suntik putih, dan lain sebagainya. Aku pikir itu penunjang penampilan aku di depan televisi, buat kelihatan glowing dan putih," ujar Cita Citata.

Lantas apa sih penyebab penyakit autoimun itu?

Ahli kesehatan, dr Zaidul Akbar menjelaskan, selain faktor makanan autoimun juga disebabkan oleh kolbu, hati, atau perasaan.

"Jadi kalau salah satu premis yang saya pakai bahwa semua penyakit fisik itu asalnya dari penyakit hati atau emosi yang terblokir. Semua penyakit fisik dari emosi yang terblokir dan ini bisa terjadi secara turun temurun," ujar dr Zaidul Akbar seperti dikutip dari YouTube dr. Zaidul Akbar Official, Senin (8/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
