HOME WOMEN HEALTH

Mengapa Warna Kulit Bayi Kerap Berubah-ubah?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |22:00 WIB
Mengapa kulit bayi berubah-ubah? (Foto: Freepik.com)
SEBAGIAN orangtua pasti menyadari saat melihat warna kulit anaknya yang baru lahir berubah-ubah. Kadang warna kulit si kecil putih, hitam, atau kemerahan.

Namun tak perlu khawatir, ternyata kondisi ini wajar terjadi. Dokter Spesialis Anak, dr Miza Dito Afrizal, Sp.A mengatakan saat baru lahir kulit bayi memang berubah-ubah. Hal itu karena kulitnya yang sangat tipis dan masih belum berkembang.

“Di antara banyak komponen kulit, ada salah yang belum terbentuk pada bayi yaitu pigmen yang namanya melanin. Nah melanin ini adalah salah satu bagian dari kulit yang memberikan warna kulit pada manusia,” ujar dr Miza seperti dikutip dari TikTok @mizaafrizal, Senin (8/1/2024).

Bayi

Dokter Miza menambahkan warna kulit waktu bayi baru lahir itu kemungkinan besar bukan warna kulit aslinya, jadi para orang tua tidak perlu panik atau bingung kalau bayi baru lahir warna kulitnya berbeda dengan orangtuanya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
