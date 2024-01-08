Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Perut Terasa Lapar saat Musim Hujan? Ini Penyebabnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |21:00 WIB
Perut Terasa Lapar saat Musim Hujan? Ini Penyebabnya
Mengapa perut terasa lapar saat hujan? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMASUKI musim penghujan, keinginan untuk mengonsumsi camilan atau makanan semakin besar. Namun, pernahkah Anda berpikir mengapa perut seseorang menjadi lapar ketika hujan?

Secara normal rasa lapar disebabkan karena persediaan energi dalam tubuh berkurang. Lantas apa ya yang menyebabkan seseorang mudah lapar saat hujan?

Dilansir dari YouTube nadyaEDU, Senin (8/1/2024), menjelaskan pada saat hujan suhu lingkungan menjadi lebih dingin menyebabkan suhu tubuh menjadi turun untuk menyesuaikan.

“Pada suhu tubuh harus tetap stabil (hangat) agar fungsi tubuh berjalan baik. Kalau fungsi tubuh turun tentunya tidak baik,” katanya.

Lapar

Halaman:
1 2
      
