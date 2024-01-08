Alami Sakit Perut? Berikut 5 Cara Alami untuk Meredakannya

SAKIT perut atau rasa tak nyaman pada perut sering kali mengganggu aktivitas. Sakit perut adalah rasa sakit atau pegal yang dialami seseorang di antara dada dan selangkangan.

Intensitas nyeri ini bervariasi dan memengaruhi berbagai area perut, seperti hati, kantung empedu, pankreas hingga usus. Rasa sakit pada bagian perut ini pun beragam seperti mulas, kembung, hingga bergas. Penyebabnya juga perlu diketahui lebih lanjut.

Bila merasakan sakit atau tak nyaman pada perut, Anda bisa melakukan beberapa tips di rumah. Ini bisa meredakan sakit pada perut dengan cara alami. Penasaran, bagaimana tips meredakan sakit perut yang bisa dilakukan di rumah? Berikut tipsnya sebagaimana dilansir Medical News Today, Senin (8/1/2024).

1. Minum Air

Cara pertama ialah meminum air. Tubuh membutuhkan air untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan dan minuman secara efisien. Dehidrasi membuat pencernaan lebih sulit dan kurang efektif, sehingga meningkatkan kemungkinan sakit perut. Selain itu, minum air putih dapat membantu mengurangi sakit maag

2. Tidak Berbaring

Menghindari berbaring dapat mencegah gangguan pencernaan menjadi mulas. Saat tubuh dalam posisi horizontal, asam lambung lebih cenderung bergerak mundur dan naik, sehingga bisa menyebabkan mulas. Oleh karena itu, penderita sakit perut sebaiknya menghindari berbaring atau tidur setidaknya selama beberapa jam hingga sakit perut berlalu.

3. Meminum Air Jahe

Selanjutnya ialah mengonsumsi air jahe. Jahe dapat meredakan mual dan rasa tak nyaman pada perut. Orang yang sakit perut dapat mencoba menambahkan jahe ke dalam makanannya atau meminumnya sebagai teh. Beberapa minuman jahe alami mungkin juga mengandung cukup jahe untuk meredakan sakit perut.