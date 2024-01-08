Resep Makan Siang Oseng Bakso Ceria dan Nila Kecap Pedas, Nikmat dan Mantap

MAKAN siang hari ini adalah sajian oseng bakso ceria dan nila kecep pedas. Kombinasi hidangan memang mampu sensasi rasa yang nikmat dan juga menggugah selera.

Berikut resep oseng bakso ceria dan nila kecap pedas untuk menu makan siang, sebagaimana dikutip Okezone dari berbagai sumber.

Bahan-bahan:

1 bonggol jagung manis

1 buah wortel

150 gram bakso sapi

4 siung bawang putih haluskan

1/2 buah bombay, potong kotak

2 buah cabe keriting

1 lembar daun bawang, iris-iris

Saus tiram dan kaldu bubuk secukupnya

50 ml air

Cara Membuat:

1. Cuci bersih sayuran. Pipil jagung, potong dadu wortel, belah bakso jadi 4 bagian;

2. Panaskan dua sendok makan minyak goreng lalu tumis bawang putih dan bombay hingga harum. Masukkan jagung wortel oseng hingga merata;

3. Tambahkan bakso, air, saus tiram, dan kaldu bubuk dan irisan cabai, oseng sampai air habis. Taburi daun bawang, sajikan selagi hangat.