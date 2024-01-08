Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sarapan Oatmeal Labu Manis yang Kaya Gizi

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |03:29 WIB
Resep Sarapan Oatmeal Labu Manis yang Kaya Gizi
Resep Sarapan oatmeal labu manis (Foto : Allrecipe)
A
A
A

RESEP sarapan hari ini adalah oatmeal labu manis yang praktis dan juga mengenyangkan serta bergizi. Satu mangkuk oatmeal, punya kandungan rendah kalori yang baik.

Selain itu, oatmeal ini juga mengandung banyak serat baik, lemak sehat, karbohidrat kompleks, vitamin, serta mineral. Tak sekedar buat oatmeal dengan susu, Anda bisa tambahkan dengan labu yang lembut dan manis.

Dilansir Okezone dari Allrecipe, berikut adalah resep mudah buat oatmeal labu yang super lezat.

Bahan-bahan:

3,5 cup susu cair

2 cup oat

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977408/resep-sarapan-blackpepper-chicken-chop-with-mashed-potato-iyfBR9edzz.jpg
Resep Sarapan Blackpepper Chicken Chop with Mashed Potato
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/298/2976873/resep-sarapan-bubur-manado-mudah-dibuat-dan-nikmat-IFpLPDOoMG.jpg
Resep Sarapan Bubur Manado, Mudah Dibuat dan Nikmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/298/2976362/resep-sarapan-daging-gulung-sawi-cocok-untuk-yang-lagi-diet-uDOki6YiSE.jpg
Resep Sarapan Daging Gulung Sawi, Cocok untuk yang Lagi Diet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/298/2975270/resep-sarapan-gyeran-mari-hidangan-korea-yang-murah-meriah-tapi-enak-bBd4QOIyH1.jpg
Resep Sarapan Gyeran Mari, Hidangan Korea yang Murah Meriah Tapi Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/298/2975264/resep-sarapan-crispy-mochi-bites-yang-renyah-dan-enak-II8LOLtbO2.jpg
Resep Sarapan Crispy Mochi Bites yang Renyah dan Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/298/2974113/resep-sarapan-fish-cake-ala-chef-devina-hermawan-camilan-sehat-kaya-gizi-BmwLllXP2a.jpg
Resep Sarapan Fish Cake ala Chef Devina Hermawan, Camilan Sehat Kaya Gizi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement