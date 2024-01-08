Resep Sarapan Oatmeal Labu Manis yang Kaya Gizi

RESEP sarapan hari ini adalah oatmeal labu manis yang praktis dan juga mengenyangkan serta bergizi. Satu mangkuk oatmeal, punya kandungan rendah kalori yang baik.

Selain itu, oatmeal ini juga mengandung banyak serat baik, lemak sehat, karbohidrat kompleks, vitamin, serta mineral. Tak sekedar buat oatmeal dengan susu, Anda bisa tambahkan dengan labu yang lembut dan manis.

Dilansir Okezone dari Allrecipe, berikut adalah resep mudah buat oatmeal labu yang super lezat.

Bahan-bahan:

3,5 cup susu cair

2 cup oat