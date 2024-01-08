RESEP sarapan hari ini adalah mac and cheese bersama dengan sandwich bar. Selain praktis, hidangan ini memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, sehingga bisa menunjang aktivitas Anda dan keluarga sehari-hari.
Sajian mac and cheese dan sandwich bar bisa jadi pilihan untuk sarapan. Yuk simak langsung resep sarapan lengkap mac and cheese dan sandwich bar seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.
Mac and Cheese
Bahan :
200 gram macaroni
100 gram daging sapi giling
1/2 buah bawang bombay cincang
1 butir bawang putih cincang
100 gram keju mozarella
50 gram keju cheddar
50 milliliter susu cair
30 gram mentega
5 sendok makan saus bolognese
Garam secukupnya
Cara Membuat :
1. Rebus macaroni sampai aldante dan tiriskan
2. Tumis bawang bombay dan bawang putih dengan mentega sampai harum
3. Masukan daging sapi
4. Masukan saus bolognese, macaroni yg sudah rebus, keju cheddar, dan susu cair
5. Masak sampai daging sapi matang dan tambahkan garam lalu aduk rata
6. Tuangkan macaroni kedalam wadah almunium dan taburi dengan keju mozarella
7. Taburi atas macaroni dengan sedikit bubuk oregano
8. Panggang sampai keju meleleh
9. Sajikan selagi hangat.