Resep Sarapan Mac and Cheese dengan Sandwich Bar, Sajian Penuh Gizi

RESEP sarapan hari ini adalah mac and cheese bersama dengan sandwich bar. Selain praktis, hidangan ini memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, sehingga bisa menunjang aktivitas Anda dan keluarga sehari-hari.

Sajian mac and cheese dan sandwich bar bisa jadi pilihan untuk sarapan. Yuk simak langsung resep sarapan lengkap mac and cheese dan sandwich bar seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

Mac and Cheese

Bahan :

200 gram macaroni

100 gram daging sapi giling

1/2 buah bawang bombay cincang

1 butir bawang putih cincang

100 gram keju mozarella

50 gram keju cheddar

50 milliliter susu cair

30 gram mentega

5 sendok makan saus bolognese

Garam secukupnya

Cara Membuat :

1. Rebus macaroni sampai aldante dan tiriskan

2. Tumis bawang bombay dan bawang putih dengan mentega sampai harum

3. Masukan daging sapi

4. Masukan saus bolognese, macaroni yg sudah rebus, keju cheddar, dan susu cair

5. Masak sampai daging sapi matang dan tambahkan garam lalu aduk rata

6. Tuangkan macaroni kedalam wadah almunium dan taburi dengan keju mozarella

7. Taburi atas macaroni dengan sedikit bubuk oregano

8. Panggang sampai keju meleleh

9. Sajikan selagi hangat.