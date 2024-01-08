Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Malam Steam Ayam Kampung, Lebih Empuk dan Sehat

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |05:02 WIB
Resep Makan Malam Steam Ayam Kampung, Lebih Empuk dan Sehat
Steam ayam kampung (Foto : Instagram/@fransiskaailen)
A
A
A

RESEP makan malam hari ini adalah steam ayam kampung yang cocok untuk dinikmati di musim hujan. Dengan kuah yang nikmat, steam ayam kampung bisa menghangatkan tubuh Anda.

Dengan menggunakan daging ayam kampung, tentu saja sajian tersebut lebih menyehatkan. Karena disteam, maka tekstur daging pun menjadi lebih empuk, dan membuat nutrisinya tetap terjaga. Dikutip MNC Portal dari akun Instagram @fransiskaailen, berikut resep lengkap steam ayam kampung.

Bahan:

1 ekor ayam potong-potong

3 siung bawang putih cincang

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement