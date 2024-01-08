Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Makan Malam Kare Ayam Pedas, Cocok Banget Jadi Hidangan Musim Hujan

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |05:02 WIB
Resep Makan Malam Kare Ayam Pedas, Cocok Banget Jadi Hidangan Musim Hujan
Resep Makan Malam Kare Ayam Pedas (Foto: Instagram/@dianayupuspitasari)
A
A
A

RESEP makan malam hari ini adalah kare ayam pedas, yang cocok untuk dinikmati di musim hujan ini. Rasa pedasnya tentu akan menghangatkan setelah udara dingin akibat hujan yang mengguyur.

Dengan kuah kaldu yang gurih, kombinasi rasa tersebut bisa bikin lidah Anda bergoyang. Olahan kare ayam pedas ini pun bisa jadi pilihan yang tepat karena akan membuat selera makanmu bertambah.

Berikut resep kare ayam pedas seperti dikutip dari akun Instagram @dianayupuspitasari.

Bahan-bahan :

1 ekor ayam kampung

Tahu goreng

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement