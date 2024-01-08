Resep Makan Malam Kare Ayam Pedas, Cocok Banget Jadi Hidangan Musim Hujan

RESEP makan malam hari ini adalah kare ayam pedas, yang cocok untuk dinikmati di musim hujan ini. Rasa pedasnya tentu akan menghangatkan setelah udara dingin akibat hujan yang mengguyur.

Dengan kuah kaldu yang gurih, kombinasi rasa tersebut bisa bikin lidah Anda bergoyang. Olahan kare ayam pedas ini pun bisa jadi pilihan yang tepat karena akan membuat selera makanmu bertambah.

Berikut resep kare ayam pedas seperti dikutip dari akun Instagram @dianayupuspitasari.

BACA JUGA: Resep Makan Malam Beef Slice Black Pepper Cocok untuk Intermittent Fasting

Bahan-bahan :

1 ekor ayam kampung

Tahu goreng