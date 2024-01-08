Resep Makan Malam Cumi Saus Thailand, Rasa Asam Pedasnya Ngangenin

RESEP makan malam kali ini adalah cumi saus Thailand lezat yang bisa jadi makanan bersama keluarga. Cumi memang salah satu hidangan seafood yang bisa dinikmati banyak orang, lantaran minim risiko untuk mengalami alergi.

Nah, salah satu hidangan yang banyak dibuat orang adalah cumi saus Thailand. Dengan rasa asam pedas yang khas serta tekstur sausnya yang creamy menjadi salah satu menu andalan untuk makan malam. Berikut resepnya seperti dikutip dari akun Instagram @resepmemasakenak_.

Bahan-bahan:

250 gr cumi

15 rawit merah, iris sesuai selera

150 mili liter air asam jawa (asam jawa diremas dengan 150ml air, buang bijinya)