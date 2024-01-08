Resep Makan Malam Cumi Panggang Anti-Berbau Amis

RESEP makan malam hari ini adalah cumi panggang yang mudah untuk dibuat. Cumi memang menjadi salah satu makanan yang menjadi favorit banyak orang, lantaran mudah diolah dan memang enak.

Tapi, jika salah mengolah maka cumi bisa berbau amis lho. Nah, untuk mengakalinya maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberi air perasan jeruk nipis.

Nah, berikut resep cumi panggang seperti dilansir dari @resep_masakan_indonesia untuk menu makan malam.

Bahan-bahan:

600 gr cumi segar

3 lembar daun jeruk