Cara Membuat Seblak dan Bahan-Bahannya, Tambahkan Bakso Biar Makin Lezat

Rafael Tan sempat viral dan jadi duta seblak. Alhasil, netizen pun banyak yang pengen tahu resep dan cara membuat seblak yang lezat.

Sebelum lebih jauh ke cara pembuatannya, yuk kita cari tahu asal-usul seblak. Kuliner yang satu ini adalah salah satu makanan khas Bandung yang kini populer di seantero Nusantara.

Makanan yang identik bercita rasa gurih pedas dengan rempah kencur itu kini bisa dengan mudah dibuat sendiri lho. Belakangan, sudah banyak yang memodifikasi isi seblak dan juga toppingnya.

Isi seblak berupa berupa telur, siomay, ceker cilok hingga bakso goreng sudah menjadi hal umum. Bahkan ada juga yang menambahkan aneka bakso ikan hingga sayur yang biasanya menjadi isian steamboat atau suki.

Padahal, dahulu isian seblak sederhana. Hanya kerupuk yang direndam di air panas yang kemudian dimasak dengan bumbu halus berupa bawang putih, kencur dan cabai rawit.

Dinukil dari berbagai sumber, berikut resep dan cara membuat seblak yang lezat.

Resep dan Cara Membuat Seblak

Bahan-Bahan: