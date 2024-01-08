Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cara Membuat Seblak dan Bahan-Bahannya, Tambahkan Bakso Biar Makin Lezat

Andre Purwanto , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |17:21 WIB
Cara Membuat Seblak dan Bahan-Bahannya, Tambahkan Bakso Biar Makin Lezat
Cara Membuat Seblak dan Bahan-bahannya, (Foto: Dok)
A
A
A

Rafael Tan sempat viral dan jadi duta seblak. Alhasil, netizen pun banyak yang pengen tahu resep dan cara membuat seblak yang lezat.

Sebelum lebih jauh ke cara pembuatannya, yuk kita cari tahu asal-usul seblak. Kuliner yang satu ini adalah salah satu makanan khas Bandung yang kini populer di seantero Nusantara.

Makanan yang identik bercita rasa gurih pedas dengan rempah kencur itu kini bisa dengan mudah dibuat sendiri lho. Belakangan, sudah banyak yang memodifikasi isi seblak dan juga toppingnya.

Isi seblak berupa berupa telur, siomay, ceker cilok hingga bakso goreng sudah menjadi hal umum. Bahkan ada juga yang menambahkan aneka bakso ikan hingga sayur yang biasanya menjadi isian steamboat atau suki.

Padahal, dahulu isian seblak sederhana. Hanya kerupuk yang direndam di air panas yang kemudian dimasak dengan bumbu halus berupa bawang putih, kencur dan cabai rawit.

Dinukil dari berbagai sumber, berikut resep dan cara membuat seblak yang lezat.

Resep dan Cara Membuat Seblak

Bahan-Bahan:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement