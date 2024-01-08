4 Tips Mengetahui Sushi Masih Enak Dimakan atau Tidak

SUSHI tak dipungkiri jadi salah satu hidangan khas Jepang yang disukai banyak orang di Indonesia. Selain mengenyangkan, sushi hadir dengan cita rasa khas hasil dari tambahan bumbu seperti campuran cuka beras, garam, dan gula.

Akan tetapi, tahukah Anda bahwa sushi tidak bisa bertahan lama? Atau dengan kata lain, sushi harus segera dikonsumsi demi mendapatkan rasa yang enak agar memastikan sushi yang dimakan tetap aman dan segar.

Sebetulnya sushi masih bisa dinikmati untuk keesokan harinya, asalkan disimpan dengan baik dan masih dalam keadaan segar. Pentingnya mengidentifikasi sushi segar agar menghindari seseorang mengonsumsi sushi yang sudah tidak layak.

Lantas bagaimana tips memilih sushi yang enak untuk tetap dikonsumsi? Dilansir dari laman All Day I Eat, Senin (8/1/2024), berikut tips yang bisa dicoba.

1. Mengidentifikasi aroma sushi: Cara terbaik mengidentifikasi sushi masih dalam keadaan enak yaitu mencium aroma. Jika tercium bau asam atau amis, kemungkinan besar sudah tidak lagi segar dan tidak boleh dimakan.