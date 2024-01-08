Lagi Viral di Medsos, Ini 4 Manfaat Anggur Muscat asal Jepang

BELAKANGAN ini media sosial memang tengah populer anggur Muscat. Buah anggur ini disebut berbeda dan disebut memiliki rasa yang segar dan manis.

Anggur Muscat berasal dari keluarga Vitis vinifera dan merupakan salah satu varietas anggur asli Jepang. Anggur hijau ini mempunyai bau yang khas, menyerupai aroma bunga topeng. Anggur Muscat memiliki biji kecil dan buah tanpa biji dengan tekstur lembut dan berair.

Selain rasanya yang manis dan mampu memanjakan lidah, wine muscat yang sedang populer saat ini ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan yang belum banyak diketahui. Berikut manfaat buah anggur muscat dilansir dari Highend.

Menurunkan tekanan darah

Anggur pala mengandung potasium yang baik untuk menurunkan tekanan darah. Kalium dapat memperbaiki pembuluh darah dan mengurangi stres pada dinding pembuluh darah sehingga menurunkan tekanan darah.

Memperkuat sistem kekebalan tubuh

Anggur pala kaya akan vitamin C dan antioksidan baik yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menjaga daya tahan tubuh.