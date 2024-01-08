Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Lagi Viral di Medsos, Ini 4 Manfaat Anggur Muscat asal Jepang

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |17:01 WIB
Lagi Viral di Medsos, Ini 4 Manfaat Anggur Muscat asal Jepang
Anggur Muscat. (Foto: Freepik)
A
A
A

BELAKANGAN ini media sosial memang tengah populer anggur Muscat. Buah anggur ini disebut berbeda dan disebut memiliki rasa yang segar dan manis.

Anggur Muscat berasal dari keluarga Vitis vinifera dan merupakan salah satu varietas anggur asli Jepang. Anggur hijau ini mempunyai bau yang khas, menyerupai aroma bunga topeng. Anggur Muscat memiliki biji kecil dan buah tanpa biji dengan tekstur lembut dan berair.

Selain rasanya yang manis dan mampu memanjakan lidah, wine muscat yang sedang populer saat ini ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan yang belum banyak diketahui. Berikut manfaat buah anggur muscat dilansir dari Highend.

Menurunkan tekanan darah

Anggur pala mengandung potasium yang baik untuk menurunkan tekanan darah. Kalium dapat memperbaiki pembuluh darah dan mengurangi stres pada dinding pembuluh darah sehingga menurunkan tekanan darah.

Memperkuat sistem kekebalan tubuh

Anggur pala kaya akan vitamin C dan antioksidan baik yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menjaga daya tahan tubuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/07/298/2528872/makan-2-porsi-anggur-sehari-ampuh-kurangi-serangan-jantung-dan-stroke-jHmIkgKZ5b.jpg
Makan 2 Porsi Anggur Sehari Ampuh Kurangi Serangan Jantung dan Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/21/298/2489801/ini-dia-buah-anggur-termahal-di-dunia-harga-seikatnya-capai-rp170-juta-2LO5qUraR8.jpg
Ini Dia Buah Anggur Termahal di Dunia, Harga Seikatnya Capai Rp170 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/22/298/2349046/mengenal-gangina-teknik-simpan-anggur-supaya-tetap-segar-lebih-dari-6-bulan-Qob5GlfwaQ.jpg
Mengenal Gangina, Teknik Simpan Anggur Supaya Segar Lebih dari 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/23/298/2332941/7-manfaat-buah-anggur-cocok-untuk-sering-dikonsumsi-5e5IJfZjQ9.jpg
7 Manfaat Buah Anggur, Cocok untuk Sering Dikonsumsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/26/612/2316634/viral-anggur-varietas-baru-ukurannya-lebih-besar-dari-telur-ayam-LEwN9QddRM.jpg
Viral Anggur Varietas Baru, Ukurannya Lebih Besar dari Telur Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/19/298/2312176/anggur-hitam-tak-cuma-lezat-ini-5-manfaatnya-yang-perlu-diketahui-WX9BfYkApJ.jpg
Anggur Hitam Tak Cuma Lezat, Ini 5 Manfaatnya yang Perlu Diketahui
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement