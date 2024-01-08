Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Pisang Goreng Krispi, Camilan Indonesia Kesukaan Jay ENHYPEN

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |21:30 WIB
Resep Pisang Goreng Krispi, Camilan Indonesia Kesukaan Jay ENHYPEN
Resep pisang goreng krispi, (Foto: Youtube Birgo Official)
JAY ENHYPEN baru saja mengunjungi Jakarta untuk menghadiri Golden Disc Awards  (gda) 2024 di Jakarta International Stadium, akhir pekan lalu.

Jay mengungkapkan jika ini adalah momen pertamanya datang ke Jakarta. Dirinya mencoba berbagai macam makanan, salah satunya yakni pisang goreng. Lelaki yang memiliki nama asli Park Jongseong itu mengaku suka sekali makan buah yang digoreng. Hal ini ia ungkapkan di Weverse, aplikasi untuk komunikasi antara idol dan penggemar.

"Aku sangat suka buah yang digoreng. That's right, pisang goreng," kata Jay ENHYPEN dikutip dari Weverse.

Jay mengatakan jika makanan tersebut akan menambah berat badannya, namun dirinya tetap menikmati camilan khas Indonesia tersebut.

 BACA JUGA:

"Rasanya berat badan saya bertambah banyak (setelah makan pisang goreng), tapi rasanya enak," akunya

Jika Anda tertarik untuk membuat pisang goreng seperti kesukaan Jay, yuk bisa bikin sendiri di pisang goreng krispi nan lezat dari rumah. Berikut ini resep pisang goreng, sebagaimana dikutip dari Birgo Official, Senin (8/1/2024)

Bahan:

 BACA JUGA:

5 buah pisang (Bisa pisang uli, pisang kepok, pisang nangka, atau pisang tanduk

7 sdm tepung terigu

1 sdm margarin

Halaman:
1 2
      
