Potret Style Sederhana Jeane Phialsa, Drummer Berhijab dari Base Jam

JEANE Phialsa, drummer berbakat yang akrab disapa Alsa. Sosoknya semakin mencuri perhatian publik dengan penampilan baru yang kini tampil dengan style hijab sederhana. Alsa telah mengukir prestasi sebagai penabuh drum untuk sejumlah musisi Tanah Air.

Kemampuan luar biasa membuat Alsa pernah menjadi bagian dari beberapa grup band ternama seperti Setia Band, Erwin Gutawa Orchestra, Fusion Stuff, dan Starlite. Hingga akhirnya bergabung dengan Base Jam pada tahun 2018 sampai sekarang.

Ditemui belum lama ini, Alsa berbagi cerita tentang gaya fashion yang ia kenakan saat manggung dan juga dalam kesehariannya. Berkarir sebagai anak band, penampilan Alsa dengan hijab ternyata tidak mengurangi kharismanya sebagai drummer.

(Foto: Instagram @jeanephialsa)

"Saya saat ini lagi pakai jas tunik, kemeja dan sering dipakai buat manggung. Sedangkan untuk gaya hijab, saya memilih hijab yang langsung diikat ke belakang. Biasanya menggunakan pasmina daripada segi empat, karena lebih nyaman," jelas Alsa ketika ditemui Okezone belum lama ini.