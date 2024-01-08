Potret Taylor Swift di Red Carpet Golden Globes 2024, Pakai Gaun Hijau Metalik

RED carpet Golden Globes 2024 menghadirkan banyak selebriti terkenal, salah satunya Taylor Swift. Bintang film dan produser "Eras Tour" itu berjalan di karpet merah untuk Golden Globes kelimanya di Los Angeles.

Dalam video yang diunggah akun X, @gettyvip, Taylor nampak mengenakan gaun hijau yang bersinar. Pelantun All Too Well ini pun berpose dengan elegan di tengah karpet merah ini.

Taylor Swift sendiri masuk dalam kategori Golden Globes 2024 dalam kategori terbaru, Cinematic and Box Office Achievement untuk film The Era’s Tour miliknya.

Film itu menghasilkan USD150 juta secara global dengan USD100 juta dari penjualan domestik. Film The Era’s Tour ini sukses membawa penonton konser ke bioskop untuk menari dan bernyanyi sepenuh hati untuk sepuluh era lagu Taylor Swift.

Sementara itu dilansir USA Today, gaun hijau yang dikenakan Taylor Swift ini merupakan rancangan dari Gucci. Gaun tersebut memiliki tiga tali di bagian belakang dengab sentuhan gliter di seluruh bagian gaun hijaunya.

Siluet hijau mengkilat dari gaun ini pun berhasil memancarkan keanggunan Taylor yang memukau. Taylor juga semakin memesona dengan rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai.